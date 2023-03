Rotlicht: Metaphysik

Gemini Collection/imago Oft als Empiriker missverstanden: Aristoteles, der erste Metaphysiker

Die einfachste Definition ist natürlich die komplizierteste. Metaphysik lässt sich als systematisches Erfassen der Welt vermittels allgemeiner Begriffe und deren logischer Beziehungen bestimmen: Katego­rien, Universalien, Korrelationen. Sie unterscheidet sich von den methodologischen Disziplinen, Logik und Erkenntnistheorie, die sie als theoretische Disziplin zugleich zur Voraussetzung hat, wie sie sie durch ihre Form konstituiert. Die Form ist logisch, das Erfassen der Welt einheitlich. Auch wenn Metaphysik mit Widersprüchen arbeitet, zersetzen diese den Gegenstand nicht, sie bilden eine begriffliche Einheit, in der zugleich Widerspruch und Bewegung ausgedrückt werden kann.

Paradox ist auch ihre Stellung zur Erkenntnistheorie. Metaphysik bildet das Wesen der Dinge ab, nicht lediglich die Dinge, wie sie erscheinen. Ihr Begriff muss über das Zufällige, Sinnliche hin­ausgehen. Was metaphysisch gilt, gilt notwendig, also immer. Sie baut sich als Gegenwelt, die etwas über unsere Welt aussagt, aber das kann sie nur, indem sie Gegenwelt ist. Man hätte also wenigstens drei Modi zu unterscheiden: die Welt an sich, die Welt als erscheinende, die Welt im Begriff erfasst.

Damit entsteht ein methodisches Problem. Das Denken hat keinen Zugang zur Welt an sich, es ist immer schon von Erfahrung geprägt, rein sinnlicher und durch Wissensaufnahme gebildeter. In der Metaphysik ist Erfahrung enthalten, die in ihrem Ablauf erst integriert werden soll. Ein veritables »a priori« kann es nicht geben. Darstellungsform und Forschungsweise unterscheiden sich also notwendig. Die Herleitungen der Metaphysik sind logisch, spekulativ. Diese reine Denkbewegung wird vollzogen von einem Subjekt, einem Menschen mit Biographie, in dem Erfahrungswissen längst zu Theorie verarbeitet wurde.

Die Disziplin ist älter als das Wort, die Idee älter als die Disziplin. Der erste, der die Idee der Metaphysik ausgesprochen hat, war vermutlich Parmenides: »Dasselbe aber ist Denken und Sein.« Hier fehlt noch die Erkenntniskritik der neuzeitlichen Philosophie. Man glaubt, die Welt an sich sei genuin abbildbar. Auch in der Neuzeit aber wird die Identität von Denken und Sein das Prinzip der Metaphysik bleiben. Der abzubildende Weltstoff ist realiter, das Denken hat bloß keine andere Möglichkeit der Darstellung als vermittels Ideen. Im Ablauf der metaphysischen Disziplin muss die Idee für der Wirklichkeit adäquat genommen werden.

Die entwickelte Disziplin findet sich zuerst bei Aristoteles. Hier werden elementare Begriffe wie Eines, Vieles, Bewegung, Ursache, Substanz, Möglichkeit, Wirklichkeit, Notwendigkeit, Teil, Ganzes, Qualität, Quantität usw. in einen systemischen Zusammenhang gebracht. Der Name »Metaphysik« geht auf die erste Edition der Aristoteles-Schriften zurück, besorgt durch Andronikos von Rhodos im ersten Jahrhundert v. u. Z. Dass das Buch »Metaphysik« genannt wurde, weil es in der Edition nach (griech. meta) dem Buch der Physik kam, ist als Erklärung so läppisch, dass die akademische Forschung sich bis heute davon nicht verabschieden konnte. Das griechische meta kann aber »danach« oder »dahinter« bedeuten. Metaphysik wäre damit: das hinter der Physik. Das logisch erfasste Sein steht, als allgemeinere Bestimmung, hinter der Natur. Diese deutlich sinnvollere Deutung des Namens deckt sich mit der Definition, die Aristoteles selbst gegeben hat: Physik beschäftige sich mit den seienden Dingen, insofern sie in Bewegung sind, Metaphysik mit den seienden Dingen überhaupt. Womit das Verhältnis von Einzelwissenschaft und Philosophie exemplarisch angerissen ist.

Metaphysik lässt sich so als Einzelwissenschaft vom Allgemeinen verstehen, denn indem das Allgemeine vom Besonderen getrennt wird, verwandelt es sich selbst in ein Besonderes. In eine Gegenwelt, deren Stärke darin liegt, nicht am Weltstoff zu kleben.