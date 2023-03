Was haften bleibt

Klaus Rose/imago Auf dem Weg in die Schreibwerkstatt: Arbeiter des Elektrochemischen Kombinats Bitterfeld (ca. 1965)

Wer in der DDR aufgewachsen ist, kann natürlich auch etwas mit der Stadt Bitterfeld anfangen. Eine Stadt mit Chemiekombinat und Braunkohlebergbau, die zur »dreckigsten Stadt Europas« (Monika Maron) wurde. Damit die Entfremdung zwischen Künstler und Volk überwunden werde, veranstaltete der Mitteldeutsche Verlag dort am 24. April 1959 eine Konferenz. Autoren trafen sich im Kulturpalast des Elektrochemischen Kombinates Bitterfeld, um darüber zu diskutieren, wie die Werktätigen aktiv Zugang zu Kunst und Kultur bekommen könnten. Ganz nach Majakowskis Forderung »Frisch angesetzt, das Schreibgerät« wurde eine etwas verschwurbeltere eigene Losung ausgegeben, von der bloß der erste Teil haften blieb: »Greif zur Feder, Kumpel! Die sozialistische Nationalkultur braucht dich!« Auf dieser Konferenz erging der Ruf in den östlichen Teil Deutschlands, sich als Laienschauspieler, Maler, Komponist oder Autor zu versuchen. Im selben Jahr wurden erstmals die Arbeiterfestspiele ausgerichtet. Eine neue Kunst für eine neue Gesellschaft.

Doch nicht alles war herrlich sozialistischer Sonnenschein, denn die Schriftsteller wollten nicht »wie Vertreter für jedes ideologische Bedürfnis« herhalten müssen, wie Erwin Strittmatter anmahnte. Er wollte nicht den »Festonkel« geben. Auch der von der Partei hofierte Dichter Kuba (Kurt Barthel) äußerte sich gegenüber SED-Funktionären kritisch: »Das wird ein bitterer Feldweg werden.« Nach der zweiten Konferenz 1965 wurde das Konzept wieder aufgegeben und damit auch die Idee, Künstler durch den Einsatz in der Produktion an Partei und Werktätige zu binden. Trotzdem sind auf dem Bitterfelder Weg hervorragende Werke entstanden, wie beispielsweise Willi Sittes Bild »Alter Arbeiter mit ND« oder Walter Dötschs Porträts der Brigade Nicolai Mamai, »Schmelzer Nationalpreisträger Hübner hilft seinen Kollegen«, oder das arbeitender Frauen, »Ein Tag aus dem Leben der Martha Gellert«.

Zu dem berühmt gewordenen Zusammentreffen ist – natürlich im Mitteldeutschen Verlag – der Band »Aufbau. Arbeit. Sehnsucht. Bildende Kunst, Literatur und Musik auf dem ›Bitterfelder Weg‹« erschienen, mit fünf Beiträgen und vier Exkursen, die sich mit den parteilichen Vorgaben und der gesellschaftlichen Realität auseinandersetzen. Es ist zugleich der Katalog einer gleichnamigen Ausstellung, die schon längst in der Bitterfelder Galerie am Ratswall hätte zu sehen sein sollen, aber wegen Corona verschoben wurde und nun hoffentlich im November eröffnen kann. Dort wird man ausweislich des Kataloges vor allem charakteristische Werke der bildenden Kunst betrachten können, aber auch viel Interessantes über die Entwicklungen in den Bereichen Literatur und Musik lernen. Sollte man im Auge behalten.