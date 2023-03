Aktionen gegen Atomkraft gehen weiter

IMAGO/Kyodo News Anti-AKW-Demonstration in Berlin (11.3.2023)

Nach dem zwölften Jahrestag der Fukushima-Katastrophe gehen die Proteste gegen Atomkraft weiter, wie der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) am Dienstag mitteilte:

Nach den zahlreichen Antiatomkraftdemonstrationen und -mahnwachen im ganzen Bundesgebiet rund um den zwölften Jahrestag der Atomkatastrophe in Fukushima (Japan, 11. März 2011) werden weitere Aktionen gegen jegliche Nutzung der Atomenergie vorbereitet. Im Mittelpunkt der Proteste stehen zunächst die letzten drei Atomkraftwerke, die in der Bundesrepublik noch am Netz sind, aber auch die Uranfabriken in Gronau und Lingen, sowie der Forschungsreaktor in Garching. Während die Atomkraftwerke Lingen 2, Neckarwestheim 2 und Isar 2 am 15. April 2023 endgültig stillgelegt werden sollen, gibt es für die Anlagen in Gronau, Lingen und Garching bisher keinerlei Stillegungsfahrplan.

Nach Angaben des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) bereiten Bürgerinitiativen und Umweltverbände für den 15. April Demonstrationen vor, die bei den Atomanlagen in Lingen, beim AKW Neckarwestheim und in München stattfinden werden. »Die letzten drei AKW müssen spätestens am 15. April stillgelegt werden. Danach gibt es aber keine Pause, die Proteste werden sich dann auf die verbliebenen Atomanlagen konzentrieren«, betont BBU-Vorstandsmitglied Udo Buchholz. Und so wird bereits Karfreitag (7. April) auch wieder ein Ostermarsch zur Urananreicherungsanlage in Gronau führen.

Auch international werden sich die Bürgerinitiativen und Verbände weiterhin engagieren. Dabei richten sich die Proteste zum Beispiel gegen den Uranabbau, der noch immer in vielen Ländern erfolgt, aber auch gegen den geplanten Bau neuer Atomkraftwerke, wie etwa in den Niederlanden. Udo Buchholz vom Vorstand des BBU unterstreicht die Notwendigkeit internationaler Aktivitäten: »Die Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima haben die grenzenlosen Gefahren der Atomenergie erschreckend verdeutlicht. Und die aktuelle Situation bei den umkämpften Atomkraftwerken in der Ukraine sowie die jüngsten Meldungen über Risse in den Leitungen französischer Atomkraftwerke lassen nur eine Schlussfolgerung zu: Alle Atomkraftwerke und Atomfabriken müssen sofort stillgelegt werden, dauerhaft und weltweit.«

Die Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) lehnt die nationale Wasserstrategie ab, die das Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg bringen möchte:

»Absinkende Grundwasserspiegel in Nordrhein-Westfalen, Winterdürre in Frankreich und bis jetzt kaum gefüllte Stauseen in Spanien – angesichts dieser Menetekel für eine erneute Wasserknappheit in den Sommermonaten ist sofortiges Handeln gefragt. Und dieses müsste beim immensen Durst der Konzerne und ihren gesundheitsgefährdenden Abwasserfrachten ansetzen. Dazu kann oder will sich Umweltministerin Steffi Lemke aber offensichtlich nicht entschließen«, kritisiert CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann. »Die drastischen Folgen des Klimawandels gerade für die Wasserhaushalte zeigen sich immer deutlicher. Aber die Politik schreckt vor den erforderlichen Maßnahmen zurück. Sie kapituliert vor der Macht der Konzerne.«