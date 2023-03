Ungleichheit zementiert

IMAGO/Mike Schmidt Damit alles so bleiben kann, wie es ist: Podiumsdiskussion beim sogenannten Bildungsgipfel am Dienstag in Berlin

Bereits im Vorfeld des »Bildungsgipfels« am Dienstag und Mittwoch in Berlin haben Stiftungen, Verbände und Gewerkschaften kritisiert, dass er ohne den Kanzler und die Kultusminister der Länder gar kein »richtiger Gipfel« sei. Und ziemlich sicher trifft diese Deutung zu. Wird ein Thema nicht zur »Chefsache« erklärt, wird es trotz all der feierlichen Rhetorik auch nicht als wichtig genug erachtet. Unklar bleibt freilich, warum ein Treffen mit Bildungsministern und Kanzler erfolgversprechender sein sollte. Was sie beizutragen haben, offenbarten sie Ende Januar in einem von »Experten« erarbeiteten Nothilfeplan. Der war vor allem Ausweis von einerseits Hilflosigkeit und andererseits Ignoranz angesichts des »nahenden Kollapses« des Bildungssystems.

Und vom letzten »Bildungsgipfel« mit Angela Merkel erzählt man sich heute noch. 2008 war das. Der Bildungshaushalt sollte erhöht und Chancengleichheit endlich hergestellt werden. Gemessen an der Wirtschaftsleistung verharren die öffentlichen Bildungsausgaben seit Jahrzehnten auf dem immergleichen Niveau. Im OECD-Vergleich gehört die BRD nach wie vor zu den Schlusslichtern. Um die Teilhabechancen bei frühkindlicher Bildung zu erhöhen, wurde der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz eingeführt. Nun stellt sich heraus, dass sich die Benachteiligung von armen Familien im Wettlauf um einen Kindergartenplatz noch vergrößert hat. Das dreigliedrige Schulsystem, längst als Multiplikator von sozialer Ungleichheit identifiziert, wurde zwar abgeschafft. Im zweigliedrigen Schulsystem bleiben die sozialen Klassen allerdings weiter unter sich und die Lebenswege vorgeschrieben – in Gymnasien einerseits und integrierten Gesamtschulen andererseits.

Und zwar aus einem einfachen Grund: Die Klassenverhältnisse werden so besonders zielsicher reproduziert – von dem Beitrag, den die vermittelten Inhalte im Unterricht leisten, ganz zu schweigen. Das hat lange funktioniert. Nun aber sind die Probleme offensichtlich: ein sinkendes Leistungsniveau und 50.000 Schulabbrecher pro Jahr. Dazu kommt der Fachkräftemangel bei Pädagogen. Es geht ums Eingemachte, nämlich den »Wirtschaftsstandort«.

Handlungsvorschläge zur Bewältigung der Krise gibt es seit langem – etwa kindgerechte Personalschlüssel, bessere Lern- und Arbeitsbedingungen für Auszubildende, höhere Löhne für Erzieherinnen und Erzieher. Zum Beispiel Berlin aber verwehrt den Lehrern seit 2021 Tarifverhandlungen um kleinere Klassen, die sowohl Pädagogen als auch Schülern zugute kommen würden.

Ein »Bildungsgipfel«, der jetzt diskutiert, wie »Bildungsforschung, Bildungspraxis und Bildungspolitik« in »einen neuen Dialog« gebracht werden können, lenkt im schlimmsten Fall ab. Im besten Fall wird er Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in Schulen beschließen. Aber die Reproduktion der Ungleichheit im und durch das Bildungssystem wird niemals angetastet werden.