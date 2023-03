Konzern K + S hebt Dividende kräftig an

Kassel. Der Düngemittelhersteller K + S hebt die Dividende nach einem Gewinnsprung im Jahr 2022 deutlich an. Konkret wird ein Euro je Aktie (Vorjahr 0,20 Euro) ausgeschüttet. Zudem soll auf der Hauptversammlung im Mai ein Aktienrückkauf von bis zu 200 Millionen Euro gestartet werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Kassel mitteilte. (dpa/jW)