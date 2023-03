Wenig Bock auf Soldatentum

CHROMORANGE/imago Antimilitaristisch korrigierte »Karriere«-Werbung der Bundeswehr (6.9.2019)

Die Vorstellung des Jahresberichtes der Wehrbeauftragten des Bundestages, Eva Högl, stand am Dienstag im Zeichen der von der Bundesregierung ausgerufenen bellizistisch-militaristischen »Zeitenwende«. Seit dem 24. Februar 2022 – dem Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine – sei das Interesse an der Bundeswehr deutlich gewachsen, freute sich die SPD-Politikerin. Sicherheits- und Verteidigungspolitik habe jetzt Konjunktur. Die Soldaten seien hochmotiviert, denn sie würden sehen: »Wir werden gebraucht.«

Allerdings sei von den 100 Milliarden Euro des vom Bundestag beschlossenen »Sondervermögens« im vergangenen Jahr noch kein Cent bei der Truppe angekommen, beklagte Högl. »Die Bundeswehr hat von allem zuwenig, und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger«, behauptete sie mit Blick auf »große Lücken« durch Waffenlieferungen an die Ukraine. Das Geld gelte es nun schnell auszugeben, zudem müsse der Verteidigungsetat »in deutlichen Schritten« erhöht werden. Denn um »sämtliche Fehlbestände auszugleichen«, bedürfe es laut »militärischer Experten« gar einer Summe von 300 Milliarden Euro. Es handele sich schließlich um »gut investiertes Geld in Frieden, Freiheit, Sicherheit«, warb die Wehrbeauftragte um noch viel mehr Hochrüstung.

Doch gerade das grünliberale Milieu, das erst jüngst seine Liebe zum Militärischen entdeckt hat, wenn es denn gegen »den Russen« geht, ist am wenigsten bereit, den eigenen Kopf hinzuhalten, gar das eigene Leben zu riskieren oder sich auch nur einem sinnlosen Schliff durch sadistische Unteroffiziere zu unterziehen. So fehlt es der Bundeswehr an Kanonenfutter für die kommenden Kriege der Herrschenden. Um ihre Zielvorgabe von 203.000 Soldaten bis zum Jahr 2031 zu erreichen, »muss sie ihre bisherigen Anstrengungen nochmals verstärken«, heißt es im Bericht.

Zum 31. Dezember 2022 umfasste der militärische Personalkörper 183.051 Soldatinnen und Soldaten – rund 500 weniger als ein Jahr zuvor. Beim Bewerberaufkommen sei ein Einbruch von rund elf Prozent »erheblich«. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung von 209 Anträgen im Jahr 2021 auf 1.123 an. »Ob ein Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine besteht, kann nur vermutet werden«, heißt es dazu lapidar.

»Besonders im Bereich der Rekrutierung Minderjähriger ist der Wehrbericht erschreckend«, zeigte sich Ali Al-Dailami, verteidigungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, am Dienstag gegenüber junge Welt empört darüber, dass die geplante Aufstockung der Bundeswehr auf dem Rücken Minderjähriger ausgetragen werde. Im vergangenen Jahr hatte die Bundeswehr 1.773 erst 17jährige Soldaten eingestellt – das war fast jeder zehnte neugewonnene Soldat und ist ein Plus von 43 Prozent in dieser Altersgruppe gegenüber dem Vorjahr. Diese geschehe in Missachtung einer Rüge der Vereinten Nationen von 2014, beklagt Al-Dailami. »Der besonderen Schutzbedürftigkeit Minderjähriger kommt der Staat hier nicht nach.«

Immerhin hatten 455 der bei ihrer Einstellung noch Minderjährigen innerhalb ihrer halbjährigen Probezeit schon wieder hingeschmissen – eine deutlich höhere Quote als bei den volljährigen Soldaten. Und auch bei diesen ist der Anteil der Abbrecher mit 21 Prozent hoch. 27 Prozent der Zeitsoldaten quittierten den Dienst innerhalb von sechs Monaten. Beim Heer betrug diese Quote gar 33 Prozent. Viele fühlten sich wahrscheinlich nicht wohl und haben sich den Soldatenberuf anders vorgestellt, vermutet die Wehrbeauftragte. Auf Imagewerbung der Bundeswehr angesprochen, plädierte Högl daher für eine realistische Darstellung, »damit die Realität nicht eine ziemlich brutale andere ist als in den Filmchen«.