Starkes Zeichen

localpic/imago

Die Gewerkschaft Verdi hat zur laufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst die Beschäftigten im Gesundheitswesen bundesweit am Dienstag und an diesem Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. In Hannover beteiligten sich am Dienstag nach Verdi-Angaben rund 8.500 Menschen an einer Demonstration zur Kundgebung vor dem Rathaus (Foto). In Niedersachsen waren unter anderem am Klinikum Region Hannover, in Lüneburg, Oldenburg, Braunschweig und Wolfsburg Streikaktionen geplant. Verdi fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro. (jW)