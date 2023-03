Linke-Fraktion: Rücktritt und Neuwahl

Berlin. Die Linke im Bundestag will zur Mitte der Legislatur ihre gesamte Fraktionsführung neu wählen. Zwei Jahre der Wahlperiode seien bald um, und »in diesem Umfeld« werde die Wahl stattfinden, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch am Dienstag in Berlin. Ob die beiden Fraktionsvorsitzenden Bartsch und Amira Mohamed Ali erneut kandidieren, haben sie noch nicht bekanntgegeben. Der parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte hatte am Montag erklärt, dass er nicht erneut für das Amt kandidieren will. Das lasse aber keinen Rückschluss auf die Arbeit der Fraktion zu, denn Korte bleibe bis zur Neuwahl im Amt, sagte Bartsch. Wer das Amt übernehmen werde, stehe noch nicht fest. (dpa/jW)