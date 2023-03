Luftwaffe: Zahlen zu Einsätzen über Baltikum

Berlin. Die Luftwaffe ist seit August vergangenen Jahres zu 27 Alarmstarts über dem Baltikum aufgestiegen. Dabei hätten die deutschen Besatzungen in ihren »Eurofighter«-Kampfflugzeugen russische Militärmaschinen über der Ostsee identifiziert, sagte ein Sprecher der Luftwaffe laut dpa-Meldung vom Dienstag. Für den Einsatz in diesem Gebiet der sogenannten NATO-Ostflanke sind seit dem Sommer 2022 mehr als 150 deutsche Soldatinnen und Soldaten in Estland stationiert. An diesem Mittwoch will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der Luftwaffenbasis Ämari in Estland ein Bild von dem Einsatz machen. (dpa/jW)