Nachschlag: Kein Licht ins Dunkel

1978 entführten und ermordeten die »Roten Brigaden« in Italien Aldo Moro, den Vorsitzenden der regierenden Christdemokraten (DC), der sich für die Einbeziehung der Kommunisten in die Regierung ausgesprochen hatte. Filmemacher Marco Bellocchio schildert in seiner sechsteiligen teils fiktiven Serie »Und draußen die Nacht« die Ereignisse aus Sicht verschiedener Protagonisten. Der tiefgläubige Moro und der Papst erscheinen als Lichtgestalten. Einer selbst katholischen Rotbrigadistin wird eine gewisse Menschlichkeit zugestanden. Dagegen steht der Zynismus der DC, insbesondere des dämonisch wirkenden Ministerpräsidenten Giulio Andreotti, die ihren Vorsitzenden kaltblütig opferte. »Sie alle sind Mitglieder der P2. Exfaschisten oder Nochfaschisten«, weiß Innenminister Francesco Cossiga über die Spitzen von Armee und Polizei. Doch das Wirken der Geheimloge wird ebensowenig ausgeführt wie die durch einen »Berater« nur angedeutete Rolle der US-Regierung. Licht ins Dunkel wird hier nicht gebracht. (nb)