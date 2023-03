Reiner Bajo/Netflix/dpa Deutsche Soldaten beim Preisschießen: Szene aus »Im Westen nichts Neues«

Da lacht der Patriot! Der Film »Im Westen nichts Neues« von Regisseur Edward Berger hat vier Oscars gewonnen. Die Adaption des 1929 veröffentlichten Antikriegsromans von Erich Maria Remarque über die Grauen des Ersten Weltkriegs wurde in der Nacht zum Montag in Los Angeles als bester internationaler Film ausgezeichnet. Preise gab es auch für Kamera, Szenenbild und Filmmusik.

Die Auszeichnung als bester Film, für den die deutsch-britische-US-amerikanische Koproduktion im Auftrag des Streamingdienstes Netflix ebenfalls nominiert war, erhielt »Everything Everywhere All at Once« von Daniel Kwan und Daniel Scheinert. In der Science-Fiction-Actionkomödie keilt sich eine Waschsalonbetreiberin durch mehrere Paralleluniversen. Dafür gab es insgesamt sieben Auszeichnungen, darunter für die beste Regie und drei der vier Schauspielerpreise: Michelle Yeoh gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin, Jamie Lee Curtis und Ke Huy Quan die Preise für die besten Nebendarsteller.

Der Oscar für die goldene Tränendrüse ging derweil an den Dokfilm »Nawalny«, den der kanadische Regisseur Daniel Roher im Januar 2021 mit dem rechten russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der mittlerweile in seinem Heimatland im Straflager sitzt, binnen zwei Wochen in Kirchzarten im Schwarzwald aufgenommen hatte. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald zeigte sich entsprechend erfreut: »Wir sind total stolz, dass unsere Region einen Oscar hervorgebracht hat«, erklärten Geschäftsführer Sebastian Weiland und seine Frau Nina Gwyn Weiland von den Black Forest Studios.

Auch die bundesdeutsche Spitzenpolitik sonnte sich ausgiebig im Oscar-Glanz. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) freute sich am Montag über »weltweite Beachtung« und »neue Bedeutung« des siechen deutschen Films, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) übersandte laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit ebenfalls Glückwünsche zur Aufwertung des Standorts.

Lauter jubelt da nur noch Niedersachsen. »Vier Oscars! Großartig! Was für eine Anerkennung für den Film von Regisseur Edward Berger, der den Nerv der Zeit wie kein anderer Film trifft«, überschlug sich Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) laut einer Mitteilung ob des Erfolgs von »Im Westen nichts Neues«. Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine habe der Roman von Erich Maria Remarque eine ungebrochene Aktualität, erklärte Pötter. In Osnabrück hatte Remarque als Lehrer und Zeitungsredakteur gearbeitet.

Apropos Ukraine-Krieg: Wer sich fragte, warum der Filmwelt auch im zweiten Jahr eine der bei anderen Kulturveranstaltungen sonst unvermeidlichen Livelitanei aus Kiew erspart blieb, darf sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung bei der vielgescholtenen Identitätspolitik bedanken: »Grund ist offenbar, dass frühere Konflikte auch keine entsprechende Aufmerksamkeit erhalten haben – und man das nicht ausgerechnet für einen Konflikt zwischen weißen Europäern ändern will«, schrieb die Zeitung am Freitag. Der Profischauspieler und Ehrenpräsident der westlichen Welt, Wolodimir Selenskij, darf sich dennoch trösten, auch andere Favoriten gingen leer aus: Überraschenderweise erhielt weder Steven Spielbergs siebenmal nominierte Jugenderinnerung »The Fabelmans« eine der begehrten Statuen noch das neunmal nominierte Drama »The Banshees of Inisherin« von Martin McDonagh. (pm)