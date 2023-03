Abschied vom Volkstheater

Nikolas Kokovlis/NurPhoto/imago Gegen die Axt an staatlichen Theaterschulen: Protest von Schauspielern und Künstlern in Athen (15.2.2023)

Das staatliche Erziehungswesen Griechenlands ist sicher eines der schlechtesten in Europa. Seit Jahrzehnten überlassen Regierungen, ob rechtskonservativ oder sozialdemokratisch, ihre Kinder privaten Institutionen. Nur die sogenannten Frontistiria, teure Nachhilfeschulen, garantieren den Sprung von der gymnasialen Oberstufe (Lykeio) an die Universität. Der Staat schaut bis heute zu, wie sich eine gewinnorientierte Bildungsindustrie am Nachwuchs bereichert. Nicht nur die Frontistiria, auch die neuen Privatuniversitäten, meist mit US-amerikanischem Geld gesponsert, zahlen ihren Lehrern und Professoren bessere Gehälter. Kein Wunder, die Profite sind hoch, das Studium kostet bis zu 10.000 Euro im Jahr.

Seit dem vergangenen Dezember legt die Regierung des rechten Premiers Kyriakos Mitsotakis nun die Axt auch an die staatlichen Theaterschulen. Drei Jahre Studium werden seit dem 17. Dezember nur noch als eine Art Fortsetzung des normalen Schulbetriebs anerkannt, die dort erworbenen Diplome sind praktisch wertlos.

Solidaritätsadressen aus Frankreich und Deutschland unterstützten im Januar und Februar den Protest der Studierenden und ihrer Ausbilder: Am 15. Februar versammelten sich Schullehrer, Universitätsprofessoren und das Theatervolk zu einer gemeinsamen Kundgebung vor der Villa Maxímou, dem Sitz des Regierungschefs in Athen. Sie forderten nicht nur die Rücknahme des Gesetzes 85/2022, sondern auch den Rücktritt des Premiers, den sie (zu Recht) für einen übergriffigen Agenten des Kapitals halten. Den Streikappell der Gewerkschaften hatte das Bildungsministerium vorsorglich verboten, die »illegale« Kundgebung organisierten die Schauspielschüler deshalb via Internet und Mobiltelefon.

Das gesamte Sozialsystem – Bildung, Gesundheit, Altersversorgung – steht an der Ägäis schon seit mehr als zehn Jahren zur Disposition. Als Gegenleistung für die 270 Milliarden Euro schweren »Hilfspakete« forderten die von Brüssel ausgesandten Kontrolleure der Athener Finanzen seit 2012 die Entstaatlichung aller sozialen Institutionen und Besitztümer: eine Politik des Land- und Industriegrabbings, dem nun offenbar das Kulturgrabbing folgen soll. Wie der von ihm als »Freund« und Kollege hoch geschätzte französische Präsident Emmanuel Macron, ein Bruder im Geiste, will auch Mitsotakis die völlige Deregulierung von Bildung und Kultur, in der neoliberalen Ideologie nichts anderes als ein Markt, der enorme Gewinne verspräche – wäre er denn in privaten Händen und frei von jeglicher staatlicher Einflussnahme. Das Theater, eine der ältesten Errungenschaften griechischer Lebensart, wäre dann nicht mehr Volksgut sondern Teil des bürgerlichen Vergnügungsprogramms, ein Spektakel für Leute mit Geld.

Ein Trend übrigens, der schon jetzt an bekannten klassisch-antiken Bühnen wie Epidauros oder dem Herodion Atticus unter der Akropolis zu beobachten ist. Eintrittskarten sind dort nahezu unerschwinglich und oft nur mit guten Beziehungen zur Kulturverwaltung zu haben. Als vor einigen Jahren der Komponist Mikis Theodorakis im Herodion zum letzten Mal seinen »Canto General« in Originalbesetzung aufführen ließ, demonstrierten vor dem bewachten Eingang junge Menschen für »Lohn und Brot«. Geld für das von der Athener Bourgeoisie im Festtagsgewand bejubelte hohe Lied gegen Kolonialismus und US-Imperialismus hatten sie nicht. Welch ein Unterschied zu der Aufführung im Stadion Karaïskakis am 16. August 1975, als Theodorakis, Petros Pandis und Maria Farantouri vor 125.000 einfachen Menschen das Ende der Militärdiktatur feierten!

Die Herrschaft der uniformierten Faschisten ist, zeitlich betrachtet, inzwischen weit genug weg, um endlich auch die traditionelle Einbindung des Volkstheaters – von 1967 bis 1974 Teil des Widerstands gegen die Junta – und seiner Schauspielschulen in den öffentlichen Kulturbetrieb zu vernachlässigen. Wie der Bildungsbeauftragte der linken Oppositionspartei Syriza, der Europaabgeordnete Alexis Georgoulis, jüngst erklärte, lassen Mitsotakis und die zuständige Ministerin Niki Kerameos »unter Beteiligung privater Hochschulen und ausländischer Universitäten« längst einen neuen, für private und damit kostenpflichtige Ausbildung konzipierten Studienplan für Theaterwissenschaften ausarbeiten.