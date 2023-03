Auszeit an Drehkreuzen

Christian Mang Keine Abfertigung, keine Flüge: Protestzug der Belegschaft durch den BER (Berlin, 13.3.2023)

Die Beschäftigten an deutschen Flughafen machen in ihrem Arbeitskampf Ernst: An den Flughäfen Hamburg, Bremen und Hannover sowie dem Berliner Hauptstadtflughafen BER hat es am Montag Warnstreiks gegeben. Hunderte Flüge mussten abgesagt werden, Zehntausende Flugreisende mussten sich auf teilweise erhebliche Verspätungen und Ausfälle einstellen. Und das könnte erst das Vorgeplänkel gewesen sein.

Bereits am Sonntag abend gegen 22 Uhr hatten die Beschäftigten an den norddeutschen Airports die Arbeit niedergelegt. Am Montag morgen folgte dann das Sicherheitspersonal am BER, wie ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dpa gleichentags bestätigte.

Der Arbeitskampf in Hamburg dürfte vielen Flugreisenden besonders ungelegen kommen: In der Hansestadt sind Frühjahrsferien, und so mancher wollte in den Urlaub starten, musste nun aber umbuchen oder gar ein anderes Reisemittel suchen. Alle 123 für Montag geplanten Starts wurden aufgrund des Streiks gecancelt. Und etwa 50 der geplanten 121 Landungen mussten abgesagt werden.

Eine ähnliche Wirkung zeigte der Arbeitskampf am Flughafen BER. Dort begann der ganztägige Arbeitskampf des Sicherheitspersonals mit der Frühschicht um 3.30 Uhr. »Wie angekündigt gibt es keine Abflüge«, sagte ein Flughafensprecher gegenüber dpa. Zudem sei auch etwa ein Drittel der ankommenden Flüge gestrichen worden. Etwa 27.000 Passagiere seien betroffen, so eine Schätzung.

Hintergrund des Geschehens sind Tarifverhandlungen, die bislang ohne Ergebnis verliefen. Verdi versucht für die Beschäftigten in der Luftsicherheit eine angemessene Vergütung durchzusetzen, insbesondere sollen Nacht- und Sonntagszuschläge gezahlt werden. Bislang sei nur das eine oder das andere möglich. Die Gewerkschaft steht nach eigenen Angaben bereits jahrelang mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) in Verhandlungen. Die Zuschläge seien seit 2006 nicht mehr verbessert worden, und seit 2013 werde über eine Erhöhung gesprochen. Doch bislang habe die Kapitalseite kein Angebot vorgelegt.

Bei den Streiks spielten auch die Verhandlungen für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste und die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen eine Rolle. Letzteres monierte vor allem der Flughafenverband ADV. Dessen Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel warf der Gewerkschaft vor, die Flughäfen in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst »zu missbrauchen«. Für den Verband sei nicht hinnehmbar, dass die Arbeitskämpfe in der Luftsicherheit und des öffentlichen Dienstes vermischt würden.

Mehr als ein vorgeschobener Grund dürfte das allerdings nicht sein, denn schon im Februar hatte sich der ADV deutlich gegen Streiks an den Flughäfen ausgesprochen. Damals hatte der Verband der Gewerkschaft vorgeworfen, völlig unangemessen zu handeln und den Flughäfen wirtschaftlich erheblich zu schaden. Nun warfen die ADV-Vertreter Verdianern vor, erneut Reisende zum Spielball des Arbeitskampfes zu machen.

Die Warnstreiks könnten allerdings erst der Auftakt einer breiteren Mobilisierung sein. Bild am Sonntag (BamS) hatte berichtet, dass Verdi mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG für den 27. März einen gemeinsamen Warnstreik planen würde. Vielerorts könnte dann der Verkehr stillstehen. Bestätigen wollten dies die beiden Belegschaftsorganisationen auf BamS-Nachfrage hingegen nicht. Im Gegenteil, von solchen Planungen sei nichts bekannt, hieß es von Verdi. Und EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay erklärte demnach lediglich: »Wenn wir das tun, werden wir Streiks rechtzeitig ankündigen.« Aber man werde sich selbstverständlich mit Verdi verzahnen. Schließlich möchte man keinen Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten, sondern gute Löhne in der gesamten Mobilitätsbranche. Den Warnstreiktermin bestätigte aber auch die EVG nicht.