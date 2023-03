Gesundbeter am Werk

Sebastian Rau/photothek/imago 71 Prozent der Kliniken schätzen ihre wirtschaftliche Lage als schlecht ein, Warnstreiks gegen die verfehlte Krankenhausfinanzierung stehen an

Deutschlands Kliniken stehen vor dem Kollaps. Die Antwort des Bundesgesundheitsministers darauf ist eine heftig kritisierte »Krankenhausreform«. Auf dem »Gipfeltreffen« der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) am Montag versuchte Karl Lauterbach (SPD) nun wiederholt, seine Pläne für eine angebliche Entökonomisierung dieses Sektors zu verteidigen. Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hatten zuletzt Kritik an den Plänen geäußert und wollen jetzt die Verfassungsmäßigkeit des Vorhabens überprüfen lassen. Dazu haben sie ein Rechtsgutachten bei dem Juristen Ferdinand Wollenschläger von der Universität Augsburg in Auftrag gegeben, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. Ergebnisse sollen bereits im Frühjahr vorgelegt werden. Die drei Bundesländer wollen stärker in die Pläne einbezogen werden. Lauterbach hatte gewarnt, sollten die Länder Alleingänge bei der »Krankenhausreform« planen, gebe es kein Geld vom Bund.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) warf Lauterbach vor, entgegen vorheriger Zusagen nun nicht auf Augenhöhe mit den Ländern verhandeln und beschließen zu wollen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) befand, dass »Krankenhausplanung Ländersache« sei. So solle das Gutachten beleuchten, ob der Bund durch Vorgaben in die Krankenhausplanung der Länder hineinregiere, was aus Sicht der schleswig-holsteinischen Gesundheits- und Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) gegeben sei. Die vom Bund geplanten Strukturveränderungen griffen »massiv in die Krankenhausplanung der Länder ein und haben erhebliche Kostenfolgen«.

Lauterbach will die bisherigen Fallpauschalen zum Teil abschaffen und eine Vorhaltevergütung für Betten und Personal einführen. Zunächst plant er jedoch die Zuordnung der vorhandenen Krankenhäuser zu verschiedenen Levels und Leistungsgruppen. Kleine Kliniken sollen sich auf die Grundversorgung konzentrieren und verstärkt ambulant arbeiten. Größere Operationen und andere invasive Behandlungen bleiben großen, spezialisierten Krankenhäusern vorbehalten.

Unterdessen könnte demnächst vielen Kliniken die Teilstillegung ihres Betriebes drohen. Das ergibt sich aus dem »Krankenhausindex« der DKG, über den das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag berichtete. 51 Prozent der befragten Krankenhäuser erwarten demnach, innerhalb des kommenden halben Jahres einzelne Betten oder zeitweise ganze Stationen schließen zu müssen. 41 Prozent gehen davon aus, dass sie planbare Operationen verschieben müssen, ein Drittel der Kliniken rechnet mit Personalabbau, sechs Prozent befürchten die Schließung kompletter Standorte. 71 Prozent der Kliniken schätzen ihre wirtschaftliche Lage als sehr schlecht oder schlecht ein. Hauptursachen seien die nicht durch Krankenkassen beziehungsweise den Staat refinanzierten Kostensteigerungen bei der Energieversorgung sowie der Fachkräftemangel.

Anlässlich des »Krankenhausgipfels« der DKG am Montag kritisierte das »Bündnis Klinikrettung«, dass »in allen Vorschlägen massive Klinikschließungen akzeptiert« würden. Dem stellte das Bündnis ein Gegenmodell der bundesweiten Krankenhausstruktur entgegen. Auch bei den Warnstreiks im Gesundheitswesen an diesem Dienstag und Mittwoch wird es um die verfehlte Krankenhausfinanzierung gehen.