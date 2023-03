Cat litter box makes cat happy

M. Wehnert/Future Image/imago Unerreicht beknackt: Helge Schneider (Görlitz, 2022)

Obwohl der Bundeskanzler vor einem Jahr die Zeiten gewendet hat, wandelt noch immer ein Gespenst umher im deutschsprachigen Europa, ein ziemlich lebendiges, die junge Welt. Einzige deutsche Tageszeitung, die nicht nur gelesen, sondern auch beobachtet wird, nämlich vom Verfassungsschutz. Der kann jetzt auch die Schweizer dabei beobachten, wie sie sich die junge Welt am Kiosk abholen, seit voriger Woche wird diese auch dort tagesaktuell angeboten. Unsere Radiokolumne gräbt entsprechend ab sofort auch in der deutschsprachigen schweizerischen Rundfunklandschaft Programmvorschläge aus. Beim öffentlich-rechtlichen SRF 2 Kultur und den rund 20 freien Radios ist einiges zu holen.

Die deutschen Dampfradios senden in dieser Woche einen neuen ARD-»Radio-Tatort« von Ausdauerautor Dirk Schmidt, »Gute Dinge haben viele Besitzer«, den 19. Fall der Kommissare Scholz, Lenz und Kollegen von der Polizei in Hamm. Sie sollen zum Weihnachtsfeste einen jungen Mann abschieben (Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, Sa., 19.05 Uhr, SWR 2, So., 14.05 Uhr, RBB Kultur, So., 17.04 Uhr, SR 2, So., 19.03 Uhr, NDR Kultur, Mo., 21.05 Uhr, Bremen 2). Im Nachtstudio von Bayern 2 geht Ferdinand Meyen der Frage nach, ob es Kapitalismus auch in nett geben könnte: »Woke, aber nicht um etwas zu ändern – Untergräbt der achtsame Kapitalismus die Demokratie?« (Di., 20.05 Uhr). »Saures Kraut« heißt eine neue Sendereihe, die in dieser Woche im Freiburger Radio Dreyeckland startet. Gespielt und besprochen wird deutschsprachige Musik von Punk bis Chanson (Mi., 21 Uhr). In diese Reihe würde auch der unerreicht beknackte Helge Schneider passen, weil der sich irgendwann entschieden hat, seine Texte nicht durch Anglisierung zu profanieren (»Cat litter box, cat litter box, yes it makes cat happy«). Seine neue Platte heißt »Torero« und wird in den »Jazzfacts« vorgestellt (Mi., 22.30 Uhr, HR 2 Kultur). Am 20. März vor zwanzig Jahren haben die USA auf der Suche nach halluzinierten Massenvernichtungswaffen dem Irak die Freiheit gebracht und ihn bei dieser Gelegenheit in die Steinzeit zurückgebombt, unsere Qualitätsmedien werden diesen Jahrestag mit der gebotenen Zurückhaltung begehen. Der Bayerische Rundfunk lässt immerhin mit Thomas Grasberger einen Focus-geweihten Reisereporter und Folkloreexperten Bilanz ziehen in »Blutiger Golf – Der Irak-Krieg 2003 und seine Folgen« (Do., 9.05 Uhr, Bayern 2). Die Reihe »Passage« des schweizerischen Senders SRF 2 Kultur erinnert an »Langston Hughes, Zora Neale Hurston und die Harlem Renaissance«, die umstürzende afroamerikanische Kulturbewegung zwischen den Weltkriegen (Fr., 20 Uhr). Auf derselben Welle spielen und diskutieren in der »Diskothek« Jenny Berg und Gäste die »Phantasien für Gambenconsort« von Henry Purcell (Sa., 14 Uhr, SRF 2 Kultur). Am Samstag abend verteilt HR 2 Kultur Sofaplatzkarten für die Mailänder Scala, in der am 7. Dezember die Urfassung von Mussorgskis »Boris Godunow« gegeben wurde (Sa., 20.04 Uhr). Anna Thalbach erzählt am Sonntag morgen in »Auf geht’s, kleines Ritterross!« von Charlotte Richter-Peill die Abenteuer der Ponystute Flicka, die wegen ihrer Wampe und der kurzen Beine von den anderen Pferden verscheißert wird (So., 7.05 Uhr, RBB Kultur). Und in »König Ohneland« porträtiert die Publizistin Dagmar Just den Klassiker Peter Hacks, den sie als Gentleman, Genie, Snob, Stalinist, Träumer, Polemiker, Moralist und Frauenkenner einführt, als »letzten Dandy der deutschen Literatur« (DLF Kultur 2008, So., 22.03 Uhr, DLF Kultur).