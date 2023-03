Neu erschienen

Sozialismus

Im Märzheft der Zeitschrift Sozialismus schreibt Petra ­Reichert über die Benachteiligung von Frauen in Deutschland. Klaus Bullan fragt sich, wohin Italiens rechte Regierung treibt. Bernhard Sander blickt auf die Vorbereitung des rechten Rassemblement National auf die französische Präsidentschaftswahl 2027. Er weist darauf hin, dass bei der Wahl des neuen Parteichefs nach dem Rückzug Marine Le Pens im November 2022 mit Louis Aliot der Kandidat, der eher für eine »national-konservative Rechte« gestanden habe, deutlich verlor; der neue Vorsitzende Jordan Bardella stehe »den Identitären« nahe. Holger Politt zieht eine Bilanz der achtjährigen PiS-Regierung in Polen. Die zwei Pandemiejahre und der russische Angriff auf die Ukraine hätten die »scharfe Polarisierung im innenpolitischen Leben« vor den Wahlen im Herbst abgeschwächt; gleichzeitig öffne sich das ­Kaczynski-Lager »merklich nach rechts außen«. Hinrich Kuhls schreibt über den »Feldzug der Tory-Regierung gegen die britischen Gewerkschaften«. (jW)

In der Märznummer der SoZ schreibt Carl Waßmuth über Möglichkeiten, die Privatisierung und Zerschlagung der Berliner S-Bahn doch noch zu verhindern. Thomas Fritz diskutiert das EU-Mercosur-Abkommen als »Geschenk an die Autoindustrie«. Serdar Kazak schreibt anlässlich des Erdbebens in der Türkei über »Erdogan, die Katastrophe und die Bauindustrie«. (jW)

In der Märzausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution schreibt Jürgen Wagner über die »neue Dimension der Waffenlieferungen an die Ukraine«. Lou Marin erinnert an den anarchosyndikalistischen Aktivisten und Pädagogen Ramón Acin, der 1936 in Aragon von Franco-Faschisten erschossen wurde. Schwerpunkt des Heftes sind Beiträge zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. (jW)

