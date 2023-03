Nachschlag: Rosarotes Bild

Emilie Richardson/REUTERS Schülerinnen im Pine-Ridge-Reservat in South Dakota

Die jugendlichen Nachfahren der Native Americans – längst mit westlicher Kleidung ausstaffiert – reiten vergnügt durch atemberaubende Landschaften, staunen über wieder dort lebende Büffel und die Weißen geben ihnen nach Showveranstaltungen die Hand, statt sie zu massakrieren. Also alles gut im Verhältnis der Eroberten zu den Eroberern? Sicher nicht, insofern erscheint das rosarote Bild, das die »360°-Reportage« zeichnet, ziemlich unwirklich. Klar, es wird der Vorfahren gedacht, die sich im mutigen Kampf den Siedlern und Soldaten widersetzten und Tausende Kilometer Richtung Kanada flüchteten. Doch der Völkermord an den First Nations wird nicht als solcher benannt, nicht einmal der Name der Gemeinschaften der Nimíipuu – nur die Bezeichnung Nez Percé, die die Weißen ihnen gegeben haben. Es ist gerade soviel Freiheit, wie ihnen zugestanden wird – sie dürfen Pferde züchten, auch im Nationalpark umherstreifen und ein Lagerfeuer brennen lassen. Das war es dann aber auch. (mme)