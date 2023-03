Der letzte seiner Art

IMAGO/ZUMA Press Entschlossene Schildkröten (Szene aus »Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles«, 2022)

Nach dem siegreichen Kampf gegen finstere Gesellen in der New Yorker Kanalisation begeben sich vier Schildkröten zu ihrem Lehrmeister (eine Ratte), damit er ihnen (und dem Leser) die Geschichte ihres Ursprungs erzählt. Angekommen auf Seite elf des ersten Turtles-Comics, so vermuten die Autoren und Zeichner Peter Laird und Kevin Eastman in der kommentierten Sammelausgabe, legt der Leser entweder das Heft zur Seite – oder ist gepackt. Der Verfasser dieser Zeilen gehörte schon in seiner Kindheit zur letzteren Gruppe und kann die Hefte bis heute nicht zur Seite legen.

Manche von Popkultur begeisterte Menschen verdrehen freilich die Augen, wenn sie »Teenage Mutant Ninja Turtles« hören. Sie verbinden damit eine Franchise, der in Form von Action-Figuren, Bettwäsche etc. vor allem in den 1990er Jahren nicht zu entkommen war. Jedoch: Von welchen Turtles ist eigentlich die Rede?

Hierzulande denkt man vermutlich an die Kinder ansprechende Interpretation, die als Zeichentrickserie im Fernsehen lief, sowie an Comics im Stil dieser Fassung. Vor ihrem weltweiten Erfolg fristeten die Schildkröten allerdings eine erwachsenere, mitunter recht düstere Existenz in den Sphären des Independent-Comics.

1984 erschien die erste Heftausgabe, für deren Finanzierung Eastman und Laird sich noch Geld leihen mussten. Die in schwarzweiß gehaltene Serie erzählt von vier Heranwachsenden, die ihr Meister (die oben erwähnte Ratte Splinter) nach Künstlern der Renaissance benannt hat: Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael. Splinter, ursprünglich Haustier eines in die USA emigrierten Meisters der Ninja-Kampfkunst Ninjutsu, streift nach dessen Ermordung durch die Kanalisation von New York. Eines Tages entdeckt er dort vier Babyschildkröten, die in einer leuchtend grünen, aus einem zerbrochenen Kanister austretenden Flüssigkeit schwimmen. Splinter nimmt sie mit in sein Versteck und erlebt bald sein blaues Wunder: Die vier wachsen rasant, beginnen, aufrecht zu gehen und fangen plötzlich an zu sprechen. Auch Splinter selbst wird infolge der Berührung mit der grünen Materie größer und (noch) intelligenter. Er wird zum Lehrmeister der Turtles und betraut sie schließlich mit einer Mission: der Rache am Mörder seines Meisters.

Was sich anhört wie eine Mischung aus Sci-Fi, Superhelden-Tropes, Pulp und westlicher Japan- bzw. Bushido-Begeisterung der 1980er Jahre, ist genau das – und vieles mehr. Mit expressiver Linienführung schicken Eastman und Laird ihre Leser auf einen Trip durch das dreckige, magische New York der 80er. Ihre Helden springen über die Dächer von Wolkenkratzern, wandern durch die Kanalisation oder liefern sich eine nahezu heftfüllende Autoverfolgungsjagd. Bald mit von der Partie: ein flüchtiger Roboter und übelwollende Triceraptoren-Wesen von fernen Planeten, eine unerschrockene TV-Reporterin, Ratten vertilgende Eisenbeißer und sprechende Gehirne.

Die archetypischen, längst ikonischen Protagonisten und ihre Gruppendynamik tragen dazu bei, dass das seltsame Treiben nie langweilig wird. Dank der Zeichenkunst der Autoren erstrahlt die schwarzweißgraue Welt in sämtlichen Schattierungen, wenn die Turtles durch die nächtliche Großstadt rennen oder sich im Kanalversteck One-Liner zuwerfen.

Insbesondere die frühen Ausgaben, verfügbar als kommentierte englischsprachige Sammelbände, gelten zu Recht als Klassiker. Auch etliche Episoden, die Eastman und Laird – nach dem Durchbruch bald vielbeschäftigt mit der Verwaltung der Turtles-Maschine – an andere Zeichner auslagerten, sind sehr gelungen. Das gilt über weite Strecken auch für die in den 1990er Jahren unter der Schirmherrschaft des »Savage Dragon«-Schöpfers Erik Larsen im Image-Verlag erschienene dritte Serie (gesammelt, erweitert und – leider – koloriert unter dem Titel »Urband Legends«), in der das Raue und Düstere der frühen Turtles sich noch einmal voll entfaltet.

Die bis dato 136 Ausgaben umfassende, im Verlag IDW erscheinende aktuelle Serie mutet bisweilen wie eine Mischung aus den »erwachsenen« und den »kindlichen« Turtles an. Auch hier ist, unter der Mitarbeit Kevin Eastmans, vieles gelungen. Von den Schwarzweißwelten der Anfänge unterscheiden sich die unter Zuhilfenahme des Computers entstandenen Zeichnungen jedoch deutlich.

Uneingeschränkt empfehlenswert ist indes die Miniserie »The Last Ronin«, deren Vorgeschichte (unter dem Titel »The Lost Years«) seit Ende Januar erscheint. Hier ist Michelangelo als letzter überlebender Turtle in eine so grelle wie finstere Zukunftswelt geworfen: ein Szenario, bei dem sich der moderne Farb- und Zeichenstil als sehr passend erweist. Die Geister der Verstorbenen scheinen den Helden auf einer Mission zu begleiten, deren Zweck sich erst nach und nach erschließt. Leser der ersten Stunde, die mit Michelangelo gealtert sind, können sich in seiner Melancholie wiederfinden.