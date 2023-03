Yomiuri Shimbun/REUTERS Beamte der japanischen Selbstverteidigungskräfte tragen in der Stadt Nihonmatsu in der Präfektur Fukushima ein Opfer der Atomkatastrophe (13.3.2011)

Zum zwölften Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima teilte die Kampagne »Ausgestrahlt« am Sonnabend mit:

Zum zwölften Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima gingen Atomkraftgegner*innen am Sonnabend bundesweit auf die Straße. An fast 100 Orten haben Aktive Mahnwachen, Demonstrationen und Aktionen gegen Atomkraft organisiert. Sie erinnern an die Gefahr schwerer Atomunfälle und fordern, die letzten drei Atomkraftwerke (AKW) in Deutschland endlich abzuschalten. (…) »Zwölf Jahre nach Fukushima wird das Atomrisiko von vielen schon wieder verdrängt. Dabei hat gerade Fukushima gezeigt, dass es auch in Reaktoren, die offiziell als ›sicher‹ gelten, von heute auf morgen zur Katastrophe kommen kann. Dies gilt auch für die AKW in Deutschland. Nur wer davor die Augen verschließt, kann weiter auf Atomkraft setzen. Der Bundestag hat 2011 beschlossen, alle AKW in Deutschland bis Ende 2022 abzuschalten. Es ist überfällig, dies nun endlich umzusetzen. Das Abschalten der AKW ist essentiell für den Erfolg der Energiewende«, unterstreicht Armin Simon von der Anti-Atom-Organisation »Ausgestrahlt«.

»Jede Form von Atomkraft ist unbeherrschbar, teuer und dreckig. Unsere Nachkommen bleiben auf einem unverschuldeten atomaren Müllberg sitzen. Das Aus für die AKW ist ein wichtiger Meilenstein, dem unverzüglich das Aus für die Uranfabriken in Gronau und Lingen folgen muss. Alles andere wäre scheinheilig, denn Deutschland bliebe Teil des nuklearen Systems«, erklärt BUND-Atomexpertin Juliane Dickel. (…)

Wolfgang Freye, Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Regionalverband Ruhr, kommentierte am Freitag die vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) überarbeitete Neuauflage des Armutsberichtes 2022:

Nach den alarmierenden Zahlen des DPWV verschlechterte sich die Armutsquote im Ruhrgebiet 2022 sogar auf 22,1 Prozent. Das heißt: Weit mehr als ein Fünftel der Bevölkerung lebt unter Armutsbedingungen. Damit liegt das Ruhrgebiet zusammen mit einer Hartz-IV-Quote von 14,4 Prozent in einem Länderranking hinter dem vergleichsweise kleinen Land Bremen mit an der Spitze. Bremen hat eine Armutsquote von 28,2 Prozent. Die bisherige Arbeitsmarktpolitik von Bund und Land ändert offensichtlich seit Jahren nichts daran. Die Hilfspakete des Bundes in der Pandemie und die Entlastungsprogramme gegen Energiearmut und Inflation konnten die Folgen von Erwerbslosigkeit oder Altersgrundsicherung nicht lindern. Im Gegenteil! Besonders alarmierend ist, dass die SGB-II-Quote von Kindern unter 18 Jahren im Ruhrgebiet mit 22,8 Prozent fast zehn Prozent über dem Bundesdurchschnitt (12,3 Prozent) liegt. In Gelsenkirchen beträgt sie sogar 38,7 Prozent, in Essen 30,4 und in Duisburg 28,8. Nur die vier Landkreise im Ruhrgebiet liegen unter dem NRW-Durchschnitt von 17 Prozent.

Fast jedes vierte Kind in unserer Region ist damit auf Hartz IV beziehungsweise seit Anfang des Jahres auf Bürgergeld angewiesen – und das deckt den tatsächlichen Bedarf absolut nicht, darüber sind sich auch alle Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften einig. Damit Kinder, Alleinerziehende, Empfänger*innen von Grundsicherung und Geringverdienende aus diesem Armutskreislauf herauskommen, müssen Bund und Land das Ruhrgebiet endlich zu einer Musterregion zur Bekämpfung von Armut und Langzeiterwerbslosigkeit machen, bei der Umschulungs- und Ausbildungsprojekte sowie die Ausweitung des ›dritten Arbeitsmarktes‹ eine zentrale Rolle spielen. (…)