Weitere Proteste nach Zugunfall in Griechenland

Athen. Fast zwei Wochen nach einem schweren Zugunfall mit 57 Toten haben in Griechenland erneut Tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert. In Athen versammelten sich am Sonntag nach Polizeiangaben etwa 5.000 Menschen zu einer Protestkundgebung, in Thessaloniki waren es etwa ebenso viele. Einige Teilnehmer forderten den Rücktritt des rechten Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis. Aufgerufen hatten mehrere Gewerkschaften und politische Gruppierungen. In Griechenland stehen demnächst Parlamentswahlen an. In den Medien wird spekuliert, dass der eigentlich für April geplante Urnengang um einen Monat verschoben werden könnte. Mitsotakis und andere Politiker hatten wegen des Zugunglücks ihren Wahlkampf ausgesetzt. (AFP/jW)