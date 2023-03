Erneut Tote im Westjordanland

Ramallah. Israelische Soldaten haben im besetzten Westjordanland nach Armeeangaben drei palästinensische Angreifer erschossen. Bewaffnete Männer hätten zuvor auf israelische Soldaten an einem Militärposten in der Nähe der Dschit-Kreuzung westlich von Nablus geschossen. Ein weiterer Bewaffneter habe sich gestellt und sei festgenommen worden. Soldaten seien nicht verletzt worden. Zudem seien drei M-16-Gewehre und eine Pistole beschlagnahmt worden, die die Palästinenser benutzt hätten. Das Gesundheitsministerium in Ramallah sprach jedoch unter Berufung auf die palästinensische Militärverbindung von einem gezielten Attentat. Die Agentur WAFA meldete, dass Zeugen in dem angrenzenden Dorf gegenüber Reportern berichteten, dass israelische Soldaten kurz nach der Schießerei Geschäfte gestürmt und die Aufnahmen von Überwachungskameras zensiert hätten. (AFP/jW)