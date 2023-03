»Justizreform«: Wieder Massenproteste in Israel

Tel Aviv. Um gegen die geplante »Justizreform« der ultrarechten Regierung in Israel zu protestieren, sind erneut Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Allein in Tel Aviv demonstrierten laut Medienberichten am Samstag abend mehr als 100.000 Menschen und schwenkten israelische Flaggen. In Haifa beteiligten sich nach Medienangaben rund 50.000 Menschen an den Protesten, in Beer Sheva 10.000. Auch an anderen Orten kam es zu Demonstrationen. Dennoch sind bis Mittwoch täglich Debatten zu Teilen der »Reform« im Parlament angesetzt. Justizminister Jariv Levin strebt die Verabschiedung zentraler Punkte vor Beginn der Parlamentspause Anfang April an. (AFP/jW)