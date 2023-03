Warnung aus Pjöngjang vor US-Manöver mit Südkorea

Pjöngjang. Kurz vor großen gemeinsamen Militärübungen von Südkorea und den USA hat die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA beschlossen, »wichtige praktische« Maßnahmen zur Kriegsabschreckung zu ergreifen. Das wurde auf einer Sitzung des Militärausschusses der Regierungspartei unter dem Vorsitz von Staatschef Kim Jong Un beschlossen, wie KCNA am Sonntag meldete. Der Schritt ziele darauf ab, »mit der gegenwärtigen Situation zurechtzukommen, in der die Kriegsprovokationen der USA und Südkoreas die rote Linie erreichen«. Nähere Details wurden zunächst nicht genannt. Südkorea und die USA wollen an diesem Montag ihre größten gemeinsamen Militärübungen seit fünf Jahren starten. Sie sollen sich auf das »veränderte Sicherheitsumfeld« aufgrund der »verstärkten Aggressionen Nordkoreas« konzentrieren, wie es aus Seoul und Washington hieß. (AFP/jW)