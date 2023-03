»Insolvenzen drohen«

Sylvio Dittrich/imago »Die versprochenen sechs Milliarden Euro Hilfen für die Kliniken werden zu reinen Schaufenstermilliarden«

Viele Krankenhäuser in der BRD waren schon vor der Energiekrise in finanziell prekärer Lage. Die Ampelkoalition versprach im vergangenen Jahr deshalb Milliardenhilfen. Doch nun stellt sich heraus, dass sie gar nicht bei den Kliniken ankommen könnten. So wirft die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) der Bundesregierung grundlegende Planungsfehler bei dem Hilfsprogramm vor. Der Härtefallfonds sei so konstruiert, dass die meisten Fälle schlicht nicht berücksichtigt würden, schrieb der Vorstandsvorsitzende der DKG, Gerald Gaß, in einem am Sonntag veröffentlichtem Beitrag für die Verbandszeitung. »Die versprochenen sechs Milliarden Euro Hilfen für die Kliniken werden zu reinen Schaufenstermilliarden.«

Das Bundesgesundheitsministerium wies die Kritik zurück: »Die Darstellung der DKG ist nicht korrekt«, erklärte ein Sprecher am Sonntag. Der Bund will den Einrichtungen laut Krankenhausfinanzierungsgesetz für den Zeitraum von Oktober 2022 bis April 2024 bis zu sechs Milliarden Euro zur Verfügung stellen. 1,5 Milliarden davon sollen als Pauschalzahlungen fließen, abhängig von der Bettenzahl. Den Haken sehen die Kliniken bei der Auszahlung der restlichen bis zu 4,5 Milliarden, die abhängig von den tatsächlichen Energiekosten für jedes Haus individuell berechnet werden sollen.

Ein Hauptkritikpunkt der DKG ist die Wahl des März 2022 als Vergleichsmonat. »Die Auswahl des Vergleichsmonats März benachteiligt die Krankenhäuser systematisch, da der März grundsätzlich ein sehr energieintensiver Monat ist und der Großteil der Krankenhäuser einen monatlichen Abschlag auf Basis des tatsächlichen Verbrauchs und keinen Jahresdurchschnittsabschlag zahlt«, erklärte die baden-württembergische Krankenhausgesellschaft.

Zweiter Kritikpunkt ist, dass laut Gesetz nur die Kosten von Strom, Gas und Fernwärme ersetzt werden können, andere Brennstoffe wie Heizöl oder Holzpellets sind nicht genannt. Die DKG wirft dem Bund zudem vor, alle anderen inflationsbedingten Kostensteigerungen außen vor gelassen zu haben. »Insolvenzen drohen«, warnte nun Gaß.