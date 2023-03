Wut auf Rentendiktat

Benoit Tessier/REUTERS »Leerer Kühlschrank = Gewalt der Verzweiflung«: Proteste am Sonnabend in Paris

Zum siebten Mal trieb der Widerstand gegen die »Rentenreform« am Sonnabend mehr als eine Million Franzosen auf die Straßen. Ihr zorniger Protest richtet sich gegen Emmanuel Macrons simple Formel: »Wer länger lebt, muss länger arbeiten«. Zahlreiche, während der mehr als 200 Kundgebungen vor TV-Kameras befragte Gegner der »Reform« hatten nach eigenen Angaben im vergangenen April bei der Präsidentschaftswahl für Macron gestimmt, um dessen ultrarechte Widersacherin Marine Le Pen zu verhindern. Vor allem die Jungen darunter »bereuten« inzwischen, »Macron gewählt zu haben«. Mit seinem »Verrat« ebne der aktuelle Staatschef Le Pens Partei Rassemblement National den Weg an die Macht.

Am späten Sonnabend abend winkte der Senat, die von der politischen Rechten dominierte zweite Parlamentskammer, das gesamte »Reformpaket« mit 195 gegen 112 Stimmen durch. An diesem Mittwoch soll der Text im Vermittlungsausschuss CMP – zusammengesetzt aus jeweils sechs Senatoren, sechs Deputierten der Nationalversammlung und ebenso vielen Beisitzern – unter Ausschluss der Öffentlichkeit debattiert werden, bevor er zur finalen Abstimmung an die Assemblée Nationale zurückgereicht wird.

Macron und seine Premierministerin Élisabeth Borne wähnen sich nach dem Votum des Senats offenbar bereits als Sieger des monatelangen Kampfes um die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Falls am Donnerstag vormittag im Vermittlungsausschuss ein Kompromiss gefunden würde, könnte er schon am Nachmittag in der Nationalversammlung von Macrons rechtem Bürgerblock verabschiedet werden. Ein Szenario, das dem Projekt die von Borne und ihrem Chef Macron erhoffte »demokratische Legitimierung« liefern würde. Was für die Regierung nach einem Erfolg aussieht, halten die linken Oppositionsparteien für eine Katastrophe. »Ein schwarzer Tag für alle Beschäftigten des Landes«, klagte etwa die sozialistische Senatorin Monique Lubin.

Ob Macrons Diktat in der Nationalversammlung allerdings tatsächlich mehrheitsfähig sein wird, ist nach wie vor nicht sicher. Vor allem bei den konservativen Les Républicains (LR) sind abweichende Voten nicht auszuschließen – bei einigen Abgeordneten stehen sie sogar schon fest. Der LR-Dissident Auriélien Pradié beispielsweise lehnt den Gesetzentwurf ab, »weil er die Arbeiter insgesamt, vor allem aber Frauen und Langzeitbeschäftigte bestraft«. Eine Haltung, die ihm zwar den Beifall der Gewerkschaften sicherte, ihn aber auch seinen bisherigen Status als zweiter Mann hinter dem stramm rechten Parteichef Éric Ciotti kostete.

Dass der siebte große Kampftag am Sonnabend etwas weniger Menschen auf die Straßen brachte als an den sechs Tagen zuvor, erschien politischen Kommentatoren als ein erstes Zeichen von Resignation – geschuldet der unerbittlichen Haltung Macrons und seiner Regierung, die ihr Gesetz auch ohne demokratische Mehrheit durchsetzen wollen. Für den Fall, dass Macron dem Volk die »Reform« letztlich mit Hilfe des Verfassungsartikels 49.3 diktieren würde, haben Gewerkschaften und linke Opposition »harte Maßnahmen« angekündigt. Jean-Luc Mélenchon, mehrfacher Präsidentschaftskandidat und Gründer der Bewegung La France insoumise (LFI), erklärte in Marseille: »Wir müssen einen Ausweg finden, wenn es sein muss mit Gewalt.« Macron lasse »keine andere Möglichkeit als eine frontale Begegnung – nun, die kann er haben«.