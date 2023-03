Wütendes Geklingel an der Wohnungstür der Plauener WG. Ich mach nie einfach auf, sondern gucke erst durch den Spion – das Verbrechen lauert immer und überall. Niemand zu sehen. Komisch. »Hallo?! Ist da wer?« Nichts außer wütendem Getrappel die Treppe runter. Vorsichtig öffne ich die Tür. Auf der Matte liegt ein vergammeltes Frotteehandtuch mit vier Hundewelpen. »Udo?!!« rufe ich unseren Sachverständigen für Quadrupeden, »Kommst du mal?« Ich klopfe an seine Mädchenkammer. »Wat is denn?« Der Gute hat noch gepennt. »Ach ja, herzlichen Glückwunsch zum Frauentag, Maxi!« Er schüttelt mir die Hand. »Ähm, danke, Udo, aber … ich fürchte, wir haben ein Problemchen, oder besser: vier.« Ich deute auf das Gewusel vor der Wohnungstür. Inzwischen ist auch Udos Dackel Molotow hinzugetreten und schnuppert zögerlich an den ­Minihündchen. Um es kurz zu machen: Seit dem 8. März ist Molotow alleinerziehender Vater. Udo hat einen begründeten Verdacht, wer den Nachwuchs bei uns abgelegt hat. »Irene. Die mit der Afghanenhündin. Ich finde, Töffi hat Geschmack bewiesen«, sagt er stolz, packt das Handtuch an seinen vier Zipfeln und trägt das Bündel nonchalant in sein Zimmer. »Tja, Udo hatte sich hart­näckig geweigert, seinen besten Freund ›entmannen‹ zu lassen, wie er sich ausdrückte«, bemerkt Rossi gelassen und serviert einen dampfenden

Wirsingeintopf

Eine Zwiebel in kleine Würfel ­schneiden und in einem Topf mit etwas Öl glasig dünsten. 500 g Hackfleisch ­dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und ­krümelig braten. Wenn das Hackfleisch durchgebraten ist, den gewaschenen und geschnittenen Wirsing ­daraufgeben, Temperatur etwas reduzieren und ­Deckel schließen. Fünf große geschälte und gewürfelte Kartoffeln zufügen und einen Liter Gemüsebrühe draufgießen. Alles umrühren und zugedeckt köcheln lassen, bis alles gar ist. Mit Muskatnuss und Kümmel würzen, am Schluss noch mal leicht nachsalzen, wenn nötig.

Es ist keinesfalls so, dass wir noch Hunde bräuchten, wirklich nicht, aber vieles im Leben kann man sich eben nicht aussuchen. Zum Beispiel den Nachtisch, wenn Roswitha kocht: Milchreis mit Zimt und Zucker. Außer ihr kriegt das keiner bei uns runter. »Ich stelle den Rest der Irene vor die Tür«, sage ich und tue es auch. Dring, dring! Beim Trepperuntergehen höre ich sie angewidert grummeln: »Das Verbrechen lauert immer und überall.«

Milchreis Irène

Einen Liter Milch, eine Messerspitze geriebene Zitronenschale, eine Prise Salz, zwei EL Zucker, ein Stück Zimtrinde und etwa 200 g Reis – vorzugsweise piemontesischen Arborio – in einen Topf geben und den Reis unter mehrmaligem Rühren bissfest köcheln lassen. Anschließend die Zimtrinde entfernen. Geschmolzene Butter darübergießen und mit Zucker und Zimt bestreuen.