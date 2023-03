Ohne die Bourgeoisie

Robert Sennecke/Ullsteinbild Bündnisse mit Kommunisten sind verboten - Reichsexekution gegen die sächsische Arbeiterregierung (Dresden, 29.10.1923)

Das »rote Sachsen« ist heute nur noch eine Erinnerung. Und oft nicht einmal mehr das: Die CDU, die die Landespolitik seit 1990 dominiert, hat viel dafür getan, diese zu tilgen. Dass Sachsen schon immer »rechts« war, hört man heute mitunter sogar von Linken. Dabei datiert die hegemoniale rechtskonservative politische Kultur, in der eine AfD Aussichten hat, zur stärksten politischen Partei zu werden, erst aus der Zeit nach dem Ende der DDR. Oder präziser: In der politischen Geschichte Sachsens gab es immer eine starke bürgerliche Rechte, die allerdings lange von einer sehr lebendigen, bei Wahlen potentiell mehrheitsfähigen sozialistischen Linken in Schach gehalten wurde. Diese sozialistische Linke ist mit dem Untergang der DDR praktisch verschwunden.

Im Krisenjahr 1923 war das »Problem« der sozialistischen Mehrheit im Dresdner Landtag eine der zentralen Fragen der deutschen Innenpolitik. »Gelöst« wurde es mit den Mitteln des Ausnahmezustandes durch die sogenannte Reichsexekution gegen Sachsen im Oktober: Der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert ließ Truppen einmarschieren und die linkssozialdemokratische Regierung des Ministerpräsidenten Erich Zeigner, in die kurz zuvor auch die KPD mit zwei Ministern eingetreten war, absetzen.

Rechte in der Defensive

Die engere Vorgeschichte dieser Eskalation begann im März 1923. Im September 1922 war der 1920 gewählte Landtag vorzeitig aufgelöst worden. Regiert hatte bis dahin eine Minderheitsregierung aus SPD und USPD unter dem rechten Sozialdemokraten Wilhelm Buck. Der Zusammenschluss von SPD und USPD in jenem Monat führte dazu, dass in der sächsischen SPD der rechte Parteiflügel politisch in die Defensive geriet.

Bei der Neuwahl am 5. November 1922 wurde die SPD die mit Abstand stärkste Partei. Sie kam auf 41,8 Prozent der Stimmen. Die KPD erhielt 10,5 Prozent. Die drei großen Parteien des bürgerlichen Lagers (DNVP, DVP, DDP; das katholische Zentrum war in Sachsen eine Ein-Prozent-Partei und auf Landesebene ohne Bedeutung) kamen mit zusammen 46,1 Prozent der Stimmen nicht auf eine eigene Mehrheit. SPD und KPD – letztere legte sich im Januar 1923 bei ihrem 8. Parteitag in Leipzig nach kontroversen Debatten darauf fest, nach Möglichkeit »Arbeiterregierungen« anzustreben, die ausdrücklich nicht als »Diktatur des Proletariats« verstanden wurden – hatten allerdings eine parlamentarische Mehrheit.

In der sächsischen SPD begann nun eine heftige Auseinandersetzung über den weiteren Kurs. Buck verweigerte sich strikt jeglicher Kooperation mit der KPD. Bestärkt wurde er darin vom Berliner Parteivorstand, der nach dem Beginn des »Ruhrkampfes« im Januar 1923 umgehend auf die Linie einer erneuerten Burgfriedenspolitik eingeschwenkt war und die Regierung des Reichskanzlers Wilhelm Cuno tolerierte. Vertreter des rechten Flügels der SPD drängten bereits darauf, in die Regierung einzutreten.

In Sachsen lief die Entwicklung allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Hier wollte der linke Parteiflügel die linke Parlamentsmehrheit nutzen und setzte sich – beinahe ein Unikat in der politischen Geschichte der Weimarer Republik, wo die SPD solche Situationen bis hinunter in die Kommunalparlamente regelmäßig nach rechts durch Zusammenarbeit mit bürgerlichen Parteien auflöste – schließlich durch. Das war keine Kleinigkeit: Sachsen war als hochindustrialisiertes Land von besonderer Bedeutung und galt als »Stammland« der Sozialdemokratie, die dortige Landesorganisation war die mitgliederstärkste der SPD.

Am 4. März 1923 lehnte ein sächsischer Landesparteitag eine vom Landesausschuss eingebrachte Resolution, in der einer Zusammenarbeit mit der KPD eine Absage erteilt und eine Koalition mit der DDP befürwortet wurde, mit 90 gegen 35 Stimmen ab. 93 Delegierte stimmten für einen Antrag, der die am 2. März veröffentlichten Vorschläge der KPD für eine Zusammenarbeit im Landtag begrüßte und eine Kommission für Verhandlungen mit den Kommunisten einsetzte. Das war eine schwere Niederlage für den SPD-Vorstand, der eigens Wilhelm Dittmann, ein ehemaliges führendes Mitglied der USPD, nach Sachsen geschickt hatte, um eine solche Entwicklung zu unterbinden. In Berlin wusste man damit zunächst nicht recht umzugehen; das Zentralorgan Vorwärts berichtete in den folgenden Tagen auffällig einsilbig über die Vorgänge in Sachsen.

Linker »Novembersozialist«

Als einer der Sprecher des linken Flügels profilierte sich der 37jährige Leipziger Sozialdemokrat Erich Zeigner. Der promovierte Jurist war erst 1919 der SPD beigetreten; seine innerparteilichen Gegner schmähten ihn folglich als »Novembersozialisten«. Wenn Zeigner einer war, dann doch immerhin ein ausgesprochen untypischer: Die »Studierten«, die nach 1918 in die neue »Staatspartei« SPD strömten, waren in aller Regel eine Verstärkung für deren rechten Flügel. Bei Zeigner, seit 1921 sächsischer Justizminister, war das anders. Als Minister stand er für eine tatsächliche Demokratisierung der Verwaltung, eine Reform des Strafvollzugs und eine scharfe Verfolgung rechter putschistischer Bestrebungen. Zeigner stand bereits auf dem linken Flügel der sächsischen SPD, bevor dieser mit der Rückkehr der USPD 1922 mehrheitsfähig wurde. Das galt auch für andere Akteure wie Max Seydewitz und Karl Böchel.

Am 15. März schlossen SPD und KPD ein Abkommen über die Tolerierung einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung durch die Kommunisten. Vereinbart wurde darin die Bekämpfung republikfeindlicher Bestrebungen von rechts und in diesem Zusammenhang die Bildung von Abwehrformationen, die aus der Arbeiterklasse rekrutiert werden sollten, eine Amnestie politischer Gefangener und die Gründung von Kontrollausschüssen zur Bekämpfung des Preiswuchers.

Einen Tag später reagierte der Parteivorstand der SPD mit einer wütenden Erklärung. Ohne direkt auf Sachsen einzugehen, hieß es dahin: »Der Parteivorstand lehnt gerade jetzt entschiedener denn je ein Zusammengehen mit den Kommunisten ab.« Alle Mitglieder und Funktionäre wurden davor gewarnt, »den kommunistischen Gimpelfängern zu folgen«. Allein die »feste Abweisung aller kommunistischen Täuschungsmanöver« diene »der Partei und der Einheit der Arbeiterbewegung«. Es ist ein Indiz für die beginnende, im Spätsommer 1923 kulminierende Linksentwicklung der Arbeiterbewegung und die Popularität der kommunistischen Losung der Arbeiterregierung, dass dieser Ordnungsruf vollkommen verpuffte: Am 21. März wurde Zeigner mit 49 sozialdemokratischen und kommunistischen gegen 46 bürgerliche Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt. Die KPD gab vor der Abstimmung die Erklärung ab, dass ihre prinzipielle Stellung zum bürgerlichen Parlamentarismus von der Stimmabgabe für Zeigner nicht berührt werde. Die Abgeordneten von DNVP und DVP verließen vor Zeigners Vereidigung den Saal.

Eine mögliche Beseitigung der linkssozialdemokratischen Regierung Zeigner »über Berlin« wurde seit März immer wieder in der bürgerlichen Presse thematisiert. Dennoch wird gerne behauptet, die Absetzung Zeigners im Oktober sei allein auf den dann erfolgten Eintritt der KPD in die Regierung zurückzuführen. Das ist offensichtlich falsch. Neben der Reichsregierung suchten gerade der Reichspräsident und die SPD-Führung um Otto Wels seit März fieberhaft nach einem Hebel, um in Sachsen die Kooperation mit der KPD zu unterbinden. Einen Bündnispartner fanden sie einmal mehr in der Reichswehr, die Zeigner im April in einer Regierungserklärung als »Bedrohung der Republik« bezeichnet hatte.

Alte Sozialdemokraten

Der »Sachsenkonflikt«, bei dem im Kern die Frage zur Entscheidung stand, ob parlamentarische Mehrheiten der Arbeiterparteien genutzt werden durften, beschäftigte die SPD noch mehrere Jahre. Im Januar 1924 – Zeigner war nach seiner Absetzung wegen angeblicher Bestechlichkeit inhaftiert worden – beschloss ein Parteitag der sächsischen SPD erneut, eine Koalition mit der KPD anzustreben. Der neue sozialdemokratische Ministerpräsident Max Heldt kümmerte sich nicht darum und regierte mit Rückendeckung des Berliner Parteivorstandes unverdrossen weiter mit bürgerlichen Parteien. Im März 1926 wurde zusammen mit Heldt die Mehrheit der SPD-Landtagsabgeordneten aus der Partei ausgeschlossen. Sie gründeten die Alte Sozialdemokratische Partei, eine Organisation des äußersten rechten Randes der Sozialdemokratie, die schließlich sogar mit den Deutschnationalen koalierte. Für diese Partei, zu der nur rund ein Prozent der Mitglieder der sächsischen SPD übertrat, blieb Heldt bis zum Juni 1929 Ministerpräsident. Seine Aufgabe, den Parteien der sächsischen Bourgeoisie wieder die Exekutive auszuliefern, hatte er erfüllt.

Es gibt neuerdings Anzeichen, dass die lange gerade auch von der sozialdemokratischen Geschichtsschreibung mit Bannflüchen belegte Zeigner-Regierung als Teil eines »linksrepublikanischen Projekts« wiederentdeckt wird. Für den Horizont der deutschen Geschichtswissenschaft bezeichnend ist, dass es nahezu ein Jahrhundert gedauert hat, bis die Frage diskutiert wird, ob dessen gewaltsame Beendigung »nicht ein Glück, sondern eher ein Unglück« (Karl Heinrich Pohl) gewesen ist.