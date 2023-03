Nachschlag: Sushi vs. Wok

NBL Bildarchiv/imago

Butters verteilt Flyer des neueröffneten Restaurants »City Sushi«. Auch Tuong Lu Kim, dem Besitzer des chinesischen »City Wok«, drückt er einen in die Hand. Entsetzt darüber, dass direkt neben seinem Restaurant ein japanisches Lokal eröffnet wurde, nimmt Tuong Lu Kim den Kampf gegen den Besitzer, einen Japaner namens Junichi Takiyama, auf. Die Polizei schickt Butters daraufhin wegen »Auslösung eines chinesisch-japanischen Konflikts« nach Hause. Die Eltern des Jungen bringen diesen dann zu einem Therapeuten. Als Dr. Janus merkt, dass Butters gerne Alter egos erfindet, um z. B. Briefträger oder Feuerwehrmann zu spielen, diagnostiziert er bei dem Jungen eine dissoziative Identitätsstörung. Derweil beginnt Tuong Lu Kim unter dem Vorwand eines »Festivals der asiatischen Vielfalt« einen Turm zwischen den beiden Restaurants zu bauen, mit der Absicht, Junichi Takiyama zu ermorden und sein Verbrechen in Anlehnung an japanische Stereotypen als Selbstmord darzustellen. Großartig! (rsch)