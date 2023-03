ZUMA Press/imago/Montage jW

Wiederaufbau

Zu jW vom 7.3.: »Reise nach Mariupol«

Mariupol und seine Bewohner, welche die Volksrepublik Donezk 2014 besonders aktiv unterstützt hatten, mussten eben deshalb besonders leiden. »Asow« schlug gerade dort sein Hauptquartier auf, als Symbol. Wer den auch im Bundestag beliebten ukrainischen Nazigruß nicht erwiderte, hatte nichts zu lachen. Was nicht durch Kriegshandlungen zerstört war, wurde nach Wehrmachtstaktik der verbrannten Erde beim Abzug von Truppenteilen zerschossen, noch vor der Einkesselung. Man möchte sich freuen, wenn Partnerstädte aus ganz Russland nun beim Wiederaufbau helfen. Wenn es keine Heizung, kein Wasser, keine Wohnungen gibt, dann bleibt ja nur die Wahl zwischen aufbauen oder evakuieren (für westliche Leser: »verbrecherisch entführen«). Sollte die Ukraine militärisch in die Lage versetzt werden, Mariupol ebenso zu beschießen wie andere Städte und Dörfer des Donbass, dann werden diese (zu früh?) neu gebauten beziehungsweise wiederaufgebauten zivilen Wohngebiete erneut in Schutt und Asche gelegt. Dieses mulmige Gefühl haben meine Frau und ich täglich, 365 Tage im Jahr, wenn uns die neu beschossenen zivilen Wohngebiete in anderen Orten des Donbass im Fernsehen gezeigt werden. Man weiß auch in Deutschland, dass ja auf allen Seiten Zivilisten leiden. Aber diese systematischen, täglichen (!) Kriegsverbrechen der Ukraine werden kaum oder gar nicht erwähnt. Sie müssten doch eigentlich jegliche Unterstützung dieses Staates ausschließen. (…)

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude (Russland)

Unkritischer Quark

Zu jW vom 7.3.: »Reise nach Mariupol«

Dieser Artikel ist ein Spiegelbild der kriegsbegeisterten Berichte, wie man sie bis zum Erbrechen in den Mainstreammedien serviert bekommt. »Unsere« Geschütze schießen, neue und gute Straßen in eroberten Gebieten, großzügiger Wiederaufbau einer Stadt, deren Eroberung Zehntausende Zivilisten zum Opfer fielen. Mein Gott! Wegen solch unkritischem Quark, allerdings spiegelverkehrtem, habe ich aufgehört, den Deutschlandfunk zu hören. Auf wen zielen denn die Geschütze? So richtig es ist, zu unterstreichen, dass die Bewohner des Donbass und auch russische Soldaten Menschen sind, ist doch wohl nicht zu vergessen, dass das auch für Ukrainer gilt. Und beim Beschauen von neu gebauten Straßen und renovierten Häusern dürfte doch wohl einem Linken (aus Berlin!) die Frage auf der Zunge liegen, dass zu klären wäre, wer diese Bauten nutzen kann. (…)

Georg Thomas, Ludwigsburg

Weniger Einseitigkeit!

Zu jW vom 7.3.: »Reise nach Mariupol«

Ich habe die junge Welt abonniert, weil ich in Kriegszeiten kritische Analyse und Hintergrundberichte schätze, mit notwendiger Distanz zu beteiligten Parteien. Das hier ist einfach Propaganda – für solches Niveau reicht dann auch ein x-beliebiger Telegram-Kanal. Bitte verhaltet euch nicht spiegelbildlich zu Mainstreammedien, hört auf, ein Narrativ zu propagieren, das in keiner Zeile hinterfragt wird. Oder zusammengefasst: bitte mehr Reinhard Lauterbach und weniger Einseitigkeit.

Gabriel Bauer, per E-Mail

Viele Fragen

Zu jW vom 7.3.: »Reise nach Mariupol«

Mit Verlaub: Für mich ist dieser Artikel ein Beispiel einseitiger Berichterstattung. Beginnend beim Bild: Schöne neue Häuser im Vordergrund, nur hinten am linken Rand lugt ein Stück Ruine hervor. Kein Grund, sich darüber Gedanken zu machen, wird doch bald abgerissen und ersetzt, oder? – Auch im Text kein Hinweis, wer die Zerstörungen angerichtet und die Bewohner zur Flucht gezwungen hat (sofern sie nicht getötet wurden). Da Wladimir Putin mehrfach erklärt hat, die Nazis zu bekämpfen, nicht aber die Zivilbevölkerung, bleibt dem Leser nur die Folgerung, dass die zerstörten Wohnhäuser von Nazis bewohnt waren. Wer hat das wie festgestellt? – Der Autor umschifft auch die Frage, wer in die neuen Häuser einziehen darf: Ist die Zugehörigkeit zur russischen Volksgruppe erforderlich? Wenn nein, dann wäre das ein wichtiger Beitrag, perspektivisch die Feindschaft zwischen den beiden Volksgruppen aufzuheben. Anderenfalls wird die Unterdrückung der einen durch die andere Volksgruppe mit umgekehrtem Vorzeichen fortgeführt. Leider erfährt der Leser hierzu nichts.

Ullrich-Kurt Pfannschmidt, per E-Mail

Amateure?

Zu jW vom 9.3.: »Ablenkungsmanöver«

Jeder, der nur ein wenig von der Tätigkeit eines Geheimdienstes versteht, muss sich »am Boden rollen« vor Lachen. Engagierte Amateure tauchen mehr als 50 Meter tief, wissen, wie man eine Sprengladung anbringt. Das kann man doch nur ganz Dummen präsentieren. Was ich schon einmal schrieb: Wem nutzt es? – Keiner stellt diese Frage. Wer weiß, wieviel Sprengstoff man benötigt? Wer weiß, welcher Sprengstoff unter Wasser eingesetzt werden muss und wie man ihn zündet? Wer kann in einem Bereich, der von mehreren NATO-Staaten lückenlos überwacht wird, mit einem »gemieteten Segelboot« – ohne entdeckt zu werden – lange manövrieren und hat Kenntnis vom exakten Verlauf der zwei Trassen? Amateure? Wer befestigt wie eine Sprengladung und dimensioniert die Sprengladung exakt. Amateure? Wo bezieht man das gewählte Sprengmittel – als Amateur? Oder haben sie einfach nur »Silvesterböller« eingesetzt? Kann nicht noch mehr Fragen schreiben, bin von Lachkrämpfen geschüttelt.

Ronald Prang, Berlin

Unmöglichkeit

Zu jW vom 9.3.: »Ablenkungsmanöver«

(…) Als die Story rauskam, witzelten die Kommentatoren noch, man würde garantiert noch zwei Reisepässe der Attentäter finden – und Bingo. Da sind sie. Natürlich »professionell gefälscht«. Die Ukrainer verwenden eine in Polen registrierte (!) Firma und fälschen dann Reisepässe. Und sie basteln zwei Tonnen Sprengstoff am Küchentisch zusammen. Und bringen es fertig, dass nur dort Spuren davon zu finden sind. Ja. Völlig logisch. Über die völlig alberne Unmöglichkeit, mit zwei Tauchern tonnenweise Sprengstoff in 90 Metern Tiefe zu plazieren – ohne Dekompressionskammer, viel Zeit und Unmengen von Spezialgasen – brauchen wir nicht reden.

Reinhard Wagner, Hamburg