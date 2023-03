Der Umgang mit dem Unverständnis

commons.wikimedia.org/wiki/File:POLAR_Summerblast_(13).JPG Auch schon ein bisschen länger dabei: Polar 2014 beim Ultimate-Summerblast-Festival in Trier

Lachen zeigt Erkenntnis an. Einen Witz muss man verstehen, um über ihn lachen zu können – oder man muss Einsicht wenigstens imitieren und so tun, als würde man lachen. Aber auch damit versucht man zu vermitteln, dass man etwas begriffen hat.

Beim Weinen und Schreien ist es anders. Es entspringt nicht selten dem Gegenteil. Man weint vor anhaltendem Schmerz, weil man ihm nicht entkommen kann. Man schreit aus Verzweiflung, wenn das Leben sich als böswilliges Rätsel entpuppt, das sich nicht dechiffrieren lassen mag. Man fällt zurück auf die Stufe eines Kindes, das nicht so recht weiß, wie ihm geschieht und noch weniger, wie es sich Besserung verschaffen soll.

Hardcore, der ruppig aufgelegte Nachfahre vom Punk, der sich nie zu fein war, auch bei Pop ohne Stromgitarre zu wildern und sich Groove-Anleihen vom Rap zu borgen, war schon aus Herkunftsgründen immer näher am kreischenden Protestsong als etwa der Metal. Bei Bad Brains, Black Flag und Dead Kennedys stand die Botschaft im Mittelpunkt, bei Bands wie Black Sabbath oder später Celtic Frost die Technik – schon deshalb, weil sich dort die Maschinisten und Nerds zusammentaten. Die einen animierten, die andern operierten: Hardcore als notwendige Schreitherapie, Metal als quasimedizinischer Eingriff.

Brandmauern gibt es aber so wenig rechts vom rechten Flügel der CDU wie zwischen Metal und Hardcore: Schon bei den Cro-Mags in den 80ern wusste keine Sau, wo die musikalisch hingehörten. Letztlich kam es zur Annäherung auch dadurch, dass sich mit dem Thrash Metal Werkstattsounds und gezieltes Danebengreifen einschlichen, die die Chirurgenhände an den Sechssaitern zu ihrer Palette dazu addierten. Andererseits wurden die HC-Erzeugnisse einfach dadurch wohlfeiler, weil es die Aufnahmegeräte wurden. Was man dann noch Jahre lang als Pubertätsmonster unter den alten Kutten ablehnte und bei Wacken nicht auf die Bühne gelassen wurde, ist heute eine nicht minder einflussreiche Subspezies wie obiger Thrash: Metalcore. Stünde man mit dem falschen Fuß auf und zöge ihm ein Fazit, dann wäre das: viel Gekeife, wenig Protest, um so mehr Studioschliff. In den Landschaften des Metalcore wächst kein neues Napalm Death nach.

An Polar aus der britischen Grafschaft Surrey geht das nicht vorbei. Die haben mit »Everywhere, Everything« ihr fünftes Album veröffentlicht und liefern damit die poppigste Variante ihrer selbst ab. Mit »Rush« ist da ein Duett von Shouter Adam Woodford mit Singer-Songwriterin Ellie Price, in dem sich Woodford zum klaren Gesang animiert fühlt – vom Schlagzeug perkussiv eingeleitet, es reicht fast an die Verquastheiten von Jazz heran. Zu »Baptism of Fire« werden die Trommeln auch gerührt, aber geradliniger, und Woodford wechselt zwischen Strophe und Kehrreim von Clean- zu Gutturalgesang hin und her, als duettiere er mit sich selbst. Letzterer Song ist dann auch die Summe aller Teile, die die 2009 gegründete Band aktuell anbietet. Noah See hat an den Drums ein strenges Tempolimit für die Doppelfußmaschine eingeführt, seine Arbeit synergiert astrein mit der der Saiteninstrumentaristen. Sänger Woodford zieht die Töne. Hier wird nicht gehetzt und nicht geplappert.

Er tut das nicht grundlos: So lenkt Woodford verzweifeltes Schreien zurück in melodische, also kontrollierte Bahnen. Der Mechaniker unter den Emotionsgelenkten: Schon auf »No Cure No Saviour« ließe sich so dann das getragene »Until the Light« herbeibläken. Vor sieben Jahren bei Prosthetic Records herausgebracht, zeigt das dazugehörige Musikvideo die Band, wie sie auf den Straßen Londons einfolierte Sandwiches an Obdachlose verteilt. Bild und Ton entsprechen einander: Unter die Verzweiflung wird durch individuelles Engagement nächstenlieb ein hauchdünnes Sicherheitsnetz gespannt.

Woodford und Co. können nicht ganz einhalten, was ihr neuer Albumtitel verspricht: Zu »Everywhere, Everything« fehlt noch einiges, auch wenn viel reingesteckt wurde und die Abmischung aus einem metallischen Guss erscheint. Was es wiederum zur Aufgabe macht, die vielen, aber meist hintergründigen Momente von Interesse herauszufiltern.

Wie immer sind es die Schnitzer, die man zuerst bemerkt: Woodford überdehnt sein Können, die Registerbrüche, die einzelne Silben zerhacken, passen weder im zurückhaltend-säuseligen Cleangesang noch im sonst so temperierten Shouting. Es klingt zuweilen, als wollte er zum Lachen ansetzen, derweil die Luft fehlt, die es zum Schreien braucht. Wer aber schreit, hat noch nicht kapituliert. Sonst wäre nicht nur auf den Straßen von London eine einzige Brüllerei zu hören.