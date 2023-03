Sparen hilft nicht

Sabine Lutzmann/imago Hohe Preise für Energie und Lebensmittel schröpfen hauptsächlich Geringverdiener

Sparen Sie Strom? Sicher, denn die Energiepreise sind hoch – und kaum jemand weiß, was mit der Jahresendrechnung für Überraschungen warten. Und im Supermarkt? Noch nicht? Abwarten.

Fakt ist: Die Inflation zeigt sich weiter sehr kraftvoll. Bei 8,7 Prozent verortet das Statistische Bundesamt aktuell die Teuerungsrate in Deutschland für den Monat Februar – verglichen mit dem Vorjahresmonat. Das lässt sich kaum in einen Propagandasieg umdichten – wie es Regierung und Mainstreammedien so gerne tun würden.

Dabei hatten die Amtsstatistiker gute Vorarbeit geleistet und die Zahlen von 2022 zu Jahresbeginn nach unten korrigiert. Statt einem Rekordwert von 10,4 Prozent im Oktober wurden so über Nacht 8,8 Prozent. Das sei üblich, hieß es. Alle fünf Jahre würden Warenkorb und Gewichtung angepasst. Doch die aktuellen 8,7 Prozent machen klar, dass die Teuerung weiter gefürchtet werden muss – auch von den Wohlhabenden. Angenommen, diese Inflationsrate bliebe weiter so, dann wäre die heutige Kaufkraft von 100.000 Euro in rund acht Jahren halbiert. Mit ein bisschen Geschick bei Aktienanlagen und etwas Glück kann der Verlust zwar halbiert werden. Aber gerade diese Klientel hasst jeglichen Verlust.

Inflation hat viele Gesichter. Sie entwertet Geldvermögen, besonders das typische Ersparte auf Konten und im Strumpf. Liegt sie – wie in den Jahren bis 2021 – um die ein bis zwei Prozent, ist sie ein Geist. Kaum jemand nimmt sie bewusst wahr. Ausgenommen jene Menschen, die arm dran sind.

Das waren bereits vor dem Schub seit Februar 2022 nicht wenige. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat deren Zahl aus dem Armutsbericht für 2021 vom vergangenen Juni am Freitag von 13,8 Millionen auf 14,1 Millionen Menschen nach oben korrigiert. Was eine Teuerungsrate von rund neun Prozent für die Betroffenen ausmacht, ist leicht auszumachen – und schwer zu begreifen. Da wirken vermeintliche Entlastungen durch den Staat – wie die inzwischen zur Auszahlung anstehenden 200 Euro »Energiepauschale« für Studenten – eher als schlechter Witz.

Inflation kann sich auch selber nähren. Unternehmen kompensieren ihre höheren Kosten über höhere Preise. Und dabei werden gerne ein paar Prozentpunkte zusätzlich aufgeschlagen – »Mitnahmeeffekt« nennt man das beschönigend. Und dort, wo die Gewerkschaften stark sind, können Lohnerhöhungen erkämpft werden – die die Unternehmen über die Preise erneut weitergeben. Sicher vor der Teuerung sind derzeit wohl nur Beamte der EU-Behörden. Die bekommen alle drei Monate einen entsprechenden Aufschlag.

Und eines ist ebenfalls festzustellen: Es ist der Staat, der für den heftigen Inflationsschub verantwortlich ist. Ein Wirtschaftskrieg gegen Russland (und womöglich bald gegen China) hat seinen Preis. Und der heißt nicht »sparen« müssen – sondern verzichten.