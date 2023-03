Datenpanne bei Prügelattacke

Philipp von Ditfurth/dpa Knüppel frei gegen Antifaschisten (Offenburg, 4.3.2023)

In der rechten Hand der Schlagstock, in der linken die Dokumentenmappe mit vertraulichem Material – so scheint die baden-württembergische Polizei bei Protesten gegen den Landesparteitag der AfD am vergangenen Sonnabend in Offenburg aufgetreten zu sein. Denn wie nun bekannt wurde, ist es im Verlauf des gewaltsamen Einsatzes zu einer gravierenden Datenpanne gekommen, wie lokale Medien am Freitag meldeten. So gingen interne Einsatzdokumente der Polizei mit persönlichen Daten verloren, möglicherweise im Gerangel mit Demonstranten. Die Dokumente sind inzwischen von Unbekannten im Internet veröffentlicht worden. Wie die Linke Liste Ortenau auf ihrer Homepage berichtete, befinden sich in den Unterlagen Namen, Adressen, Handynummern und Kfz-Kennzeichen von Personen, die die Versammlung gegen die AfD angemeldet hatten sowie auch von der »Querdenker«-Partei Die Basis, die zur selben Zeit einen Infostand in der Offenburger Innenstadt hatte.

Sie sei »schockiert vom fahrlässigen Umgang der Polizei mit sensiblen Daten«, erklärte Amelie Vollmer, Sprecherin des Linke-Kreisverbandes Ortenau und Mitanmelderin der Demonstration gegen die AfD, am Freitag im Gespräch mit junge Welt. Auch ihre persönlichen Daten seien auf den Dokumenten aufgeführt, allerdings vor der Veröffentlichung im Internet glücklicherweise geschwärzt worden. »Es hätte ja aber auch gut sein können, dass diese Papiere in falsche Hände geraten«, so die Linke-Politikerin. Man könne der Polizei persönliche Daten offenbar nicht guten Gewissens anvertrauen.

Aufschlussreich sei auch der 23seitige Einsatzbefehl, der sich unter den verloren gegangenen Dokumenten befindet, so Vollmer. Darin werde die AfD als »EU-skeptische rechtsliberale Partei« bezeichnet. Das sei eine »klare Verharmlosung«, meint Vollmer. Zu kritisieren sei auch das Codewort, mit dem sich während des Einsatzes Polizeibeamte in Zivil gegenüber ihren uniformierten Kollegen zu erkennen geben sollten – es lautete »Barbarossa«. Dies war auch die Bezeichnung für den Vernichtungsfeldzug der Nazis gegen die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Die Wortwahl zeige die Geisteshaltung, die sich in Polizeikreisen breitmache, so Vollmer. Sie verwies darauf, dass erst kürzlich unter Polizisten im benachbarten Freiburg eine Chatgruppe mit rechtem Gedankengut aufgeflogen sei.

Der Einsatz von Zivilkräften bei der Demonstration am vergangenen Sonnabend lasse die Vermutung zu, dass sich Beamte in Zivil als Provokateure unter die Teilnehmer gemischt hätten. Die Polizei habe den Aufzug des antifaschistischen Bündnisses mit rund 600 Teilnehmern bereits nach wenigen hundert Metern gestoppt, berichtete Demoanmelderin Vollmer. Es habe gar keine Chance bestanden, die Demonstration anzuhalten, weil die Polizei »sofort mit Schlagstöcken auf die Leute eingeprügelt hat, statt uns zuerst anzusprechen«. Trotz der Kooperationsbereitschaft der Versammlungsleitung habe die Polizei sich sehr aggressiv gezeigt, rund 400 Personen, darunter Minderjährige, seien bei sehr niedrigen Temperaturen stundenlang eingekesselt worden.

Die Polizei räumte den Verlust der Dokumente am Donnerstag gegenüber dem Schwarzwälder Boten ein, nahm zu den Inhalten aber keine Stellung. »Wir sind sehr betroffen, weil die Dokumente sensible Daten enthalten«, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber der Zeitung. Derzeit sei unklar, ob die Papiere »im Gerangel zwischen Polizeibeamten und den Gewalttätern entrissen wurden oder sie hierbei auf den Boden fielen«. Neben den Unterlagen seien einem Beamten ein Schlagstock und einem anderen dessen Rückenkennzeichnung entrissen worden, so die Polizei. Diese seien später wieder aufgefunden worden.

Die Badischen Neuesten Nachrichten meldeten am Freitag, es seien im Zusammenhang mit der Demonstration mehrere mutmaßliche Straftäter von den Beamten der Ermittlungsgruppe »Messe« identifiziert worden. Gegen die Personen werde wegen 22 unterschiedlicher Straftaten ermittelt. Die Auswertung des umfangreichen Videomaterials sei laut Polizei noch nicht abgeschlossen.