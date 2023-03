»Aggression richtet sich auch gegen Arbeiter«

José Antonio Jiménez/agefotostock/imago Betreten verboten: NATO-Übungsgelände in den Bardenas in Nafarroa (Navarra)

An diesem Sonnabend wird zu einer großen Antikriegs- und Anti-NATO-Manifestation in die baskischen Stadt Bilbao mobilisiert. Unter dem Motto »Anti­imperialistisches Baskenland« rufen mehrere Organisationen aus der sozialistischen Unabhängigkeitsbewegung aus. Wer ist daran beteiligt?

Neben unserer Organisation »Askapena« rufen auch die Volksinitiative gegen EU und NATO sowie das Kollektiv »Bardenas Ya« zu der Demonstration auf. Mit der Mobilisierung wollen wir eine Antwort aus dem Baskenland auf die aktuelle imperialistische Offensive unter der Federführung der kriminellen NATO geben. Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass die Aggression des atlantischen Imperialismus nicht nur die Verschärfung militärischer Spannungen bedeutet, sondern sich auch gegen die Arbeiterklasse richtet.

Woher stammt »Askapena«, und was sind die Bestandteile Ihrer Arbeit?

»Askapena« ist eine internationalistische Organisation aus dem Baskenland. Im vergangenen Jahr haben wir das 35jährige Bestehen gefeiert. Wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen emanzipatorischen Gruppen weltweit zusammen. Seit einigen Jahren liegt der Fokus unserer Arbeit auf der Demaskierung der EU als Interessenvertretung der hegemonialen Bourgeoisie.

Aufgrund der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland und deren Folgen, wie zum Beispiel die Energiekrise, erleben die Menschen etwa in der BRD deutliche soziale Verschärfungen. Welche Veränderungen gibt es für die baskische Gesellschaft?

Wir begreifen diese Krise nicht ausschließlich als Ursache der Ereignisse seit dem Februar 2022. Obwohl viele Maßnahmen, wie zum Beispiel Sanktionen, erhöhte Militärausgaben usw. eindeutig einen wichtigen Einfluss auf die Verschärfung der Wirtschafts-, Energie- und Umweltsituation hatten, betrachten wir sie als systemimmanent. Zur Zeit erleben wir im Baskenland eine deutliche Offensive gegen die Arbeiterklasse: zum Beispiel die Beschneidung von Arbeiterrechten oder der Rückbau des öffentlichen Gesundheitssystems. Von diesen Angriffen sind insbesondere Frauen und ohnehin schon benachteiligte Personengruppen betroffen.

Welche Rolle spielt der spanische Staat in der NATO? Welche militärischen Aktivitäten können Sie im Baskenland beobachten?

Der spanische wie auch der französische Staat, die das Baskenland unterdrücken, sind sehr aktive NATO-Mitglieder. So fand der letzte NATO-Gipfel in Madrid statt, und die spanische Regierung hat sich verpflichtet, militärisches Gerät wie »Leopard«-Panzer an die Ukraine zu liefern.

Der militärische Übungsplatz in den Bardenas in Nafarroa (Navarra) ist der wichtigste NATO-Stützpunkt im Baskenland. Des weiteren finden regelmäßige NATO-Manöver auf dem Militärstützpunkt in Araca (Araba) statt. Der Hafen von ­Santurtzi in der Provinz Bizkaia dient zur Verschiffung von Waffen in Kriegsgebiete. Auch im Baskenland existieren Rüstungsunternehmen, die dem US-Imperialismus und seinen Verbündeten Waffen liefern.

Im vergangenen Jahr stimmten in der BRD bedeutende Teile der sozialen Bewegungen oder vorgeblich linken Parteien in das Kriegsgeschrei der herrschenden Klassen ein, wenn es etwa um Waffenlieferungen ging. Wie verläuft die aktuelle Diskussion in der Linken im Baskenland?

Innerhalb der Linken im Baskenland gibt es öffentliche Kritik an Waffenlieferungen und den erhöhten Militärausgaben. Dennoch haben die sozialdemokratischen Parteien des Baskenlandes im spanischen Parlament dem allgemeinen Staatshaushalt zugestimmt. Der beinhaltet auch die Erhöhung der Militärausgaben und stellt somit eine Legitimation der Politik der spanischen Regierung dar. Wir als Bündnis begreifen unsere Aufgabe darin, diese imperialistische Offensive auf unserem Territorium beiderseits der Grenzen zu bekämpfen.

Gibt es Kontakte von »Askapena« zu Organisationen in den »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk?

Seit Beginn der Aggressionen gegen die »Volksrepubliken« hat »Askapena« seine Solidarität bekundet. Wir haben bereits sehr früh darüber berichtet, dass die EU faschistische Gruppen in der Ukraine unterstützt und dass Verbrechen an der dortigen Bevölkerung begangen werden.