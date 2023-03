Von Norden nach Süden

Cristina Sille/REUTERS Argentinien gehört zu den Ländern Lateinamerikas mit den größten feministischen Mobilisierungen (Buenos Aires, 8.3.2023)

Auch in diesem Jahr haben Frauen von Mexiko im Norden bis Argentinien und Chile im Süden in ganz Lateinamerika für ihre Rechte zum Internationalen Kampftag demonstriert: auf den Straßen der Großstädte, auf Kundgebungen, in Foren und bei kulturellen Initiativen. Neben Forderungen wie denen nach einem Ende der Gewalt gegen Frauen und von Femiziden oder für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch hat auch die konkrete politische Situation in den jeweiligen Ländern die Veranstaltungen geprägt.

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas hatten das Frauenministerium und weitere Regierungsvertreter zu einem offiziellen Event aufgerufen. 5.000 Frauen nahmen am Mittwoch nachmittag daran teil. Staatschef Nicolás Maduro kündigte dabei die Schaffung der »großen Frauenmission Venezuelas« an, ein Sozialprogramm, das die Investitionen und Pläne des Staates zur Betreuung und zum Schutz von Frauen gewährleisten soll, wie der venezolanische Fernsehsender VTV online zitierte. Daneben organisierten unabhängige Frauenorganisationen ebenfalls verschiedene Veranstaltungen; ein Zeichen dafür, dass die feministische Bewegung im Lande langsam wächst. Im Gespräch mit jW berichtete Laura Cano, aktiv bei der Plattform »Ruta verde« (Grüner Weg), die sich für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Venezuela einsetzt, am Abend von ihrem Kampftag in Caracas.

Den Anfang machte eine kulturelle Veranstaltung der Organisation »Tinta Violeta« (Violette Tinte). Themen waren Programme, die von Gewalt betroffene Frauen, Kinder und Jugendliche begleiten, sowie auch der Bereich der Sorgearbeit: »In Anerkennung der unsichtbar gemachten und unbezahlten Arbeit, die Frauen seit jeher leisten und bei der insbesondere rassifizierte und verarmte Frauen sowie Migrantinnen, einschließlich vieler venezolanischer Frauen, die diese Arbeit heute im Ausland verrichten, ausgebeutet werden, sagen wir: Wir sind alle Arbeiterinnen. In diesem Sinne fordern wir auch Schutz, Anerkennung und Vergesellschaftung dieser Arbeit«, betonte Cano.

Am Nachmittag beteiligte sich die Aktivistin noch an einer zweiten Veranstaltung zusammen mit Frauen der LGBT-Gemeinde und Frauen, die sich für Arbeitsrechte einsetzten. Den ganzen Tag über wurden Unterschriften für einen Gesetzentwurf gesammelt, der sexuelle und reproduktive Rechte in Venezuela gewährleisten soll. Ohne diese Rechte sei eine würdevolle Arbeit sowie ein würdevolles und gewaltfreies Leben nicht möglich, konstatierte Cano.

Mit dabei war auch die der Internationalen Demokratischen Frauenföderation angehörende sowie der Kommunistischen Partei Venezuelas nahestehende »Frauenbewegung Clara Zetkin«. Sie charakterisiert die gegenwärtige Lage der Frauen in Venezuela sehr kritisch. Wie Elena Linarez, Vorsitzende dieser Bewegung, gegenüber jW berichtete, hatten sie sich bereits am Morgen versammelt und zogen mit Transparenten gegen die Prekarisierung der Arbeit, für einen existenzsichernden und würdevollen Lohn sowie gegen die Kriminalisierung und Verfolgung von Arbeiterinnen ins Stadtzentrum von Caracas.

In Argentinien – neben Mexiko das Land Lateinamerikas, in dem in den vergangenen Jahren die stärksten feministischen Demonstrationen am Frauenkampftag stattfanden – sind Frauen auch an diesem 8. März in Massen auf die Straßen gegangen. Ein besonderes Merkmal ist hier die große Vielfalt an Frauenbewegungen, die teilweise auch zusammen demonstrieren; in Argentinien ist oft von Feminismen in der Mehrzahl die Rede. Einer davon identifiziert sich mit dem sogenannten Kirchnerismus, zurückgehend auf die Politik der progressiven ehemaligen Präsidenten Néstor Kirchner und Cristina ­Fernández.

Darüber sprach junge Welt mit Verónica García, die in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires lebt und ursprünglich aus Uruguay kommt. Sie ist eine auf Menschen- und Migrationsrechte spezialisierte Anwältin. Sie hatte an der Hauptdemonstration teilgenommen, die von der Straße »9 de julio« über die »Avenida de Mayo« bis zur »Plaza Congreso« vor dem Kongressgebäude führte. Forderungen nach einem Ende der geschlechtsspezifischen Gewalt unter der Losung »Ni una menos« (Nicht eine weniger), aber auch die Ablehnung eines Abkommens mit dem Internationalen Währungsfonds, unter dem Motto »Geschuldet wird den Arbeitern und Arbeiterinnen«, waren präsent.

Viele Frauen, die Fernández – aktuell Vizepräsidentin – unterstützen, darunter García, gingen anschließend zum Obersten Gerichtshof der Nation, um dort gegen das Ende 2022 gefällte Urteil zu protestieren, dem zufolge es der Politikerin lebenslänglich verboten ist, öffentliche Ämter auszuüben. Das ist besonders im Hinblick auf die diesjährigen Präsidentschaftswahlen von Bedeutung. »Wir verstehen dieses Urteil als Ausdruck politischer und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen die politische Führerin Cristina«, betonte García. Eine weitere Losung des Protests lautete in diesem Sinne: »Unter diesem Justizsystem gibt es keine Rechte!«