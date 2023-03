Nachschlag: Nicht spontan

BR/Arte

Am Internationalen Frauenkampftag lief bei Arte die sehr gute Doku über Gewalt gegen Frauen. Begleitet wurden eine Anwältin (Wien), eine Klägerin (Deutschland) und eine Gleichstellungsbeauftragte (Spanien). Während in Österreich der Angeklagte wegen versuchter Tötung seiner Frau für 18 Jahre in eine Psychiatrie eingewiesen wird, muss sich die Klägerin in Darmstadt mit einem Jahr und drei Monaten Haft für ihren Exfreund, der sie schwer verletzte, zufriedengeben. Anders sieht es in Spanien aus, wo u. a. Gewaltpräventionskurse an Schulen verpflichtend sind: Dort gab es seit 2018 nur einen Femizid. Es ist schwer, die Verzweiflung der deutschen Klägerin zu sehen, wenn sie von ihrer Angst vor jedem Gerichtstermin erzählt. Der einzige Mann, der kurz vor Schluss noch zu Wort kommt, ist der Staatsanwalt des Amtsgerichts Darmstadt, der von »Beziehungstaten« spricht, die aus »spontanen Impulsen« entstünden. Korrektur vom Voiceover: Diesen Taten gehe »häufig eine lange Gewaltspirale voraus«. (ahe)