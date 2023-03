Hass gegen Kurden

AFP/licensors

Ein Spieler des Fußballvereins Amedspor liegt von Wurfgeschossen getroffen verletzt auf dem Spielfeld. Beim Auswärtsspiel in der dritten türkischen Liga in der westtürkischen Stadt Bursa war die kurdische Mannschaft am Sonntag von Fans des Gastgebers Bursaspor rassistisch beleidigt, angegriffen und mit Flaschen, Feuerwerkskörpern und Messern beworfen worden. Auf Bannern feierten Bursaspor-Fans die Todesschwadronen, die in den 90er Jahren Tausende Kurden ermordet hatten. Der Schiedsrichter brach das Spiel nicht ab, obwohl mehrere Spieler und Vereinsfunktionäre verletzt wurden.

Amedspor ist bei türkischen Nationalisten verhasst, da der Verein den kurdischen Namen der Stadt Diyarbakir führt. »Unserer Meinung nach gibt es keinen Ort namens Amed«, gratulierte der Vorsitzende der faschistischen MHP, Devlet Bahceli, am Dienstag im Parlament den Bursaspor-Fans zu ihrer »nationalen Haltung«. (nb)