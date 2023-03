Filmische Urszenen

Storyteller Distribution Co., LLC. Nähe zum Filmbild: Gabriel LaBelle als Sammy Fabelman

Wie weit die biographischen Bezüge von »Die Fabelmans« im einzelnen reichen und wo sie vom im Titel anklingenden Fabulieren ergänzt werden, weiß Steven Spielberg allein. Doch auch wenn er und Koautor Tony Kushner die jeweiligen Namen verändert haben, entspricht die Figurenkonstellation ihres Drehbuchs zumindest dem biographisch verbürgten familialen Hintergrund des Regisseurs. Das gilt auch dafür, wie in diesem Film die Eltern des Samuel bzw. Sammy genannten Protagonisten gezeichnet werden, der als Kind zunächst von Mateo Zoryan Francis-DeFord und im Jugendalter von Gabriel LaBelle gespielt wird.

Der freundlich-verkopfte Vater Burt (Paul Dano) ist ein visionärer Computeringenieur, die temperamentvoll-meschuggene Mutter Mitzi (Michelle Williams) eine talentierte Pianistin, die etwaige Karrierechancen der Kindererziehung geopfert hat – und im frustrierenden Hausfrauendasein mehr Verständnis bei Bennie (Seth Rogen), einem entspannten Freund und Kollegen des Ehemannes, findet als beim Gatten.

Mit den bekannten Daten aus Spielbergs Jugend stimmen auch die Ortswechsel der episodischen Handlung überein, die 1952 beginnt und Mitte der 1960er Jahre endet. Karrieresprünge des Vaters führen die sechsköpfige Familie von New Jersey über Arizona nach Kalifornien, wobei Drehbuch und Regie die Umzüge zum Anlass nehmen, um die Spannungen in der elterlichen Ehe aufscheinen zu lassen. Sie entfalten schließlich eine um so subtilere Wirkung, weil die Ehe stets Hintergrundgeschehen bleibt und in ihrer zartbitteren Tragik erst spät von Sammy, der die Erzähl­perspektive dominiert, verstanden wird.

Noch interessanter als solche persönlichen Reflexionen ist allerdings, wie systematisch der wohl berühmteste lebende Filmemacher in seinem 34. Spielfilm verschiedene Facetten des Kinometiers durchdekliniert. Dabei stellt der 76jährige Spielberg seine Cinephilie als Vereinigung der gegensätzlichen Eigenschaften beider Elternteile dar: Während die Analogie zur musischen Veranlagung der Mutter auf der Hand liegt, lässt das Drehbuch den Vater eine explizite Parallele zwischen dem Ingenieursberuf und den technischen Aspekten des ­Filmemachens ziehen. Dass Burt von einer Tochter als »Genie« bezeichnet wird, während ein Onkel (Judd Hirsch) über Mitzi sagt, sie hätte »ein kleiner Rubinstein« werden können, lässt wiederum den Respekt Spielbergs vor den verstorbenen Eltern erahnen – aber auch, wie hoch er das eigene Talent einschätzt.

Da der Film ansonsten alle Episoden mit einer wirklich meisterlichen Stringenz verknüpft, fällt auf, dass die Prognose des kauzigen Alten, Sammy werde seiner Leidenschaft für die Kunst irgendwann familiale Loyalität opfern müssen, innerhalb des Plots ohne Folgen bleibt, weshalb man spekulieren mag, dass sie auf private Versäumnisse anspielt, die Spielbergs spätere Karriere betreffen.

Am Anfang von »Die Fabelmans« steht der allererste Kinobesuch. Sammy begleitet seine Eltern zögerlich in eine Abendvorstellung von »Die größte Schau der Welt«, was Anlass bietet, einen actionreichen Ausschnitt aus dem letzten Akt von Cecil B. DeMilles Kassenschlager einzustreuen. So erhalten wir einen treffenden Eindruck von der Wirkung eines Blockbusterspektakels, auf das Spielbergs sechsjähriges Alter ego sichtlich überwältigt reagiert. Dass der Junge das auf der Leinwand gesehene Zugunglück bald mit einer Spielzeugeisenbahn nachstellt und seinerseits mit einer 8-mm-Kamera auf Film bannt, erklärt Mitzi wiederum schlüssig als einen Versuch, das Erlebnis zu bewältigen.

Als Gegenpol zu ­DeMilles Bombast erscheint später John Fords lyrische Reflexion nationaler Mythen. »Der Mann, der Liberty Valance erschoss« dient dem nunmehr jugendlichen Sammy freilich bloß als oberflächliche Anregung, um mit Pfadfinderfreunden eine 8-mm-Räuberpistole in Cowboykostümen zu drehen. Geradezu traumatisch wirkt dagegen, dass der Nachwuchsfilmer in einer Episode, die Michelangelo Antonionis »Blow up« zitiert, beim Schneiden von Urlaubsbildern ungewollt die Wahrheit hinter der Fassade des vermeintlichen elterlichen Eheglücks zutage fördert. Und erst recht widersprüchlich ist es, wenn der Protagonist schließlich am Ende seiner Schulzeit einen für den Abschlussball gedrehten Film dazu nutzt, einerseits einen antisemitischen Mitschüler bloßzustellen, der ihn beharrlich schikaniert hat. Andererseits verklärt er im selben Film aber einen ebenso unsympathischen Kerl, der als blauäugiger, blonder Sonnyboy und muskulöses Sporttalent freilich bei der ganzen Schule beliebt ist, zum veritablen arischen Halbgott.

Als er von diesem gefragt wird, warum er das getan habe, tut Sammy so, als hätte er selbst keine Antwort. Was man wohl als entwaffnend offenherzige Antwort auf die Frage verstehen darf, warum Spielberg in seiner langen Karriere von manchen der in diesem Film reflektierten Möglichkeiten des Kinos deutlich mehr Gebrauch gemacht hat als von anderen.