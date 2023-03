Rekrutierung auf die nette Art

Lindenthaler/imago images Musiker der Bundeswehr in München (26.10.2021)

In einem offenen Brief der GEW-Hochschulgruppe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) bezüglich Aktivitäten der Bundeswehr heißt es:

Am 14. und 15.3. finden an der FAU die Bläserklassentage statt. Mittel- und Realschüler*innen, die in ihren Klassen ein Blasinstrument lernen, haben so die Möglichkeit, ihr Können mit Hilfe von Profis zu verbessern. Als »Profis« wurde allerdings das Musikkorps der Bundeswehr aus Ulm eingeladen. Die GEW-Studis Erlangen wenden sich gegen die Einladung der Bundeswehr.

In der Mittel- und Realschule sind die allermeisten Schülerinnen und Schüler minderjährig. Das Komitee der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen empfiehlt der Bundesrepublik, Bundeswehr-Werbung, die sich an Minderjährige richtet, explizit zu verbieten. Die Bundeswehr ist hier zwar nicht zur direkten Rekrutierung im Einsatz, allerdings kann sie sich durch »Musikunterricht« niedrigschwellig und nett präsentieren und so in einem kritikfreien Raum für sich werben und sich als weiterer »normaler« Arbeitgeber darstellen, was sie nicht ist. Auch die Mitglieder des Musikkorps sind Soldaten, auch sie müssen im Zweifelsfall in einer militärischen Auseinandersetzung auf andere schießen oder sterben.

Der Kontakt zur Bundeswehr über vermeintlich freundliche und friedliche Events wie die Bläserklassentage ist gerade deshalb für jüngere Kinder und Jugendliche gefährlich. Sie stellen eine Verbindung zwischen ihrer Leidenschaft und der Bundeswehr her, ohne eine kritische Einordnung zu bekommen. (…) Wir verurteilen diese beschönigende und täuschende Art der Rekrutierung.

Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke) forderte am Donnerstag eine unabhängige internationale Untersuchung zum Terroranschlag auf die Nord-Stream-Pipelines:

Die über verschiedene Medien international wenige Tage nach dem nichtöffentlichen Treffen von Kanzler Scholz und US-Präsident Biden im Weißen Haus verbreitete neue Tatversion zum Terroranschlag auf die Nord-Stream-Pipelines wirft mehr Fragen auf, als Antworten zu geben.

Die Schilderungen, wonach eine proukrainische Gruppe von sechs Privatleuten für die komplexen Terroranschläge auf die europäische Energieinfrastruktur verantwortlich sein soll, ohne dabei wiederum in Kontakt zur ukrainischen Führung zu stehen, widersprechen allen bisherigen Berichten, die die Bundesregierung und ihr nachgeordnete Behörden gegenüber dem Parlament gegeben haben, denen zufolge allein staatliche Akteure als Täter in Frage kommen. Auch Fregattenkapitän Göran Swistek, Experte für Maritime Sicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, betont mit Blick auf die jüngsten Berichte über eine angebliche Hobbytäterschaft ausdrücklich: »Für einen derartigen Anschlag ist eine Menge Spezialwissen über Tauchen und Sprengstoff erforderlich. Darüber verfügen in Deutschland – und ebenso vermutlich in anderen Ländern – nur wenige Leute. Und diese gehören den Sicherheitskräften an.« Die Etablierung einer unabhängigen internationalen Untersuchungskommission unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ist dringlicher denn je, um die Anschläge auf Nord Stream tatsächlich aufzuklären, statt wie bisher durch immer neue Räuberpistolen von Verantwortlichen für Staatsterror abzulenken.