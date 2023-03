Barrikadenbauer

imago images/Travel-Stock-Image Mobilfunkmast in Berlin

Wälle bauen: Das ist das neue Motto der FDP. Eine »Barrikade« brauche Deutschland, »die stabil ist wie die Chinesische Mauer«, fordert Johannes Vogel, stellvertretender Vorsitzender der Partei – und zwar eine Barrikade gegen chinesische Technologie. Dann zumindest, wenn die Technologie in der kritischen Infrastruktur genutzt wird oder im staatlichen Rahmen. Huawei-Bauteile im deutschen Mobilfunknetz? Nicht mit Vogel. Drohnen aus China beim THW? Auf gar keinen Fall. Gegen chinesische Hightechprodukte sei, so tönt der Mann, klare Kante angesagt – Pardon: klare Barrikade.

Wieso? Das Gerede vom Schutz gegen chinesische Spionage kann man getrost vergessen. Zum einen gibt es trotz intensivster Bemühungen im Westen immer noch keinen Beleg dafür, dass etwa Huawei seine Bauteile nutzen würde, um Kunden auszuforschen. Zum anderen werden die chinesischen Geheimdienste wohl kaum auf Huawei angewiesen sein: Die NSA spioniert ja bekanntlich auch nicht nur dort, wo US-Konzerne ihre Technologie eingebaut haben. Nein, der Grund für die Vogelschen Barrikadenbaupläne ist ein anderer. Wann es aus Sicht westlicher Strategen nötig ist, von einem anderen Land möglichst unabhängig zu sein, das weiß man seit dem 24. Februar vergangenen Jahres: dann, wenn man sich mit ihm im Zustand des Kriegs oder des Wirtschaftskriegs befindet. Denn nur, wer auf nichts angewiesen ist, muss keinerlei Zugeständnisse machen und kann nach Herzenslust drauflosschlagen.

Und China? Nun, den Wirtschaftskrieg gegen das Land haben die Vereinigten Staaten mit ihren Sanktionsorgien, die die chinesische Hightechbranche dramatisch schädigen sollen, längst angezettelt, und sie ziehen die Länder Europas immer mehr in ihn hinein. Jüngstes Beispiel: Der niederländische Konzern ASML, der Maschinen zur Chipproduktion herstellt, wird sein China-Geschäft künftig noch stärker als bisher einschränken müssen. Das musste seine Regierung in Den Haag kürzlich Washington zugestehen. Die USA werden den Wirtschaftskrieg weiter verschärfen; und schaut man sich an, wie sie in der Asien-Pazifik-Region nicht nur selbst aufrüsten, sondern auch ihre Verbündeten zu neuen Rekorden in der Militarisierung nötigen, dann ist, so sehen es jedenfalls zahlreiche US-Generäle, auch der Krieg nicht mehr fern.

Das ist – neben der Absicht, allzu erfolgreiche Konkurrenten vom Markt zu drängen – der Grund, weshalb nicht nur Vogel, sondern inzwischen auch die Bundesregierung chinesische Bauteile ausschließen will: Kommt es zum Äußersten, dann wird etwa Huawei im Westen ebenso dichtgemacht wie jüngst Gasprom-Tochterfirmen. Dann aber fehlt nicht nur Gas, das man auch woanders bekommt, es fehlt Technologie, die man nur langsam und mit großem Aufwand ersetzen kann. Ein paar Flüssiggasterminals sind dagegen ein Klacks. Wer den Wirtschaftskrieg nicht bremsen und den drohenden Krieg nicht verhindern will, der trifft Vorkehrungen.