Sammeln, bis der Arzt kommt

Jens Kalaene/dpa Kritiker bemängeln, sensible Gesundheitsinformationen könnten in die falschen Hände geraten

Die seit Jahren geplante elektronische Patientenakte (ePA) ist nach dem Willen von Karl Lauterbach (SPD) ein Stück näher gerückt. Am Donnerstag stellte der Bundesgesundheitsminister in Berlin seine Pläne dazu vor. Demnach wird Ende des kommenden Jahres die ePA für alle Versicherten obligatorisch – es sei denn, Betroffene widersprechen aktiv. Neben dieser Akte, die Krankheiten, Medikationen und weitere Patientendaten umfassen soll, will Lauterbach 2024 auch das elektronische Rezept verbindlich einführen, wie er bereits am Montag im Bundeskabinett erläuterte. Der Minister möchte innerhalb eines Jahres, bis Ende 2025, für 80 Prozent der Nutzer einer ePA auch eine digitale Medikationsübersicht bereitstellen. Bis Ende 2026 sollen mindestens 300 Forschungsvorhaben mit Gesundheitsdaten vom neu installierten Datenzentrum Gesundheit umgesetzt werden.

Den Patienten soll die ePA schmackhaft gemacht werden, da angeblich die »bessere Verfügbarkeit der Daten die persönliche medizinische Behandlung in Zukunft« optimieren könne, wie es aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt. Statt Informationen zu beschaffen, könne sich der Arzt ganz dem Patienten widmen. Doppeluntersuchungen würden vermieden, was Ärzte und Patienten gleichermaßen entlaste. Obendrein bliebe die Kontrolle über alle in der ePA gespeicherten Gesundheitsdaten in der Hand der Patienten: Sie entschieden, was wie in welchem Umfang genutzt, was gespeichert und was gelöscht werde.

Das steht allerdings im Gegensatz zu einem weiteren Ziel, das bei der Pressekonferenz am Donnerstag Michael Hallek, der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, deutlich formulierte: Danach hinke das deutsche Gesundheitssystem bislang bei der Erfassung relevanter Daten drastisch hinterher. Die Coronapandemie habe gezeigt, über wie wenige Primärdaten die Bundesregierung verfüge. »Das muss besser werden«, forderte er. Schon 2021 hatte sich der Rat dafür ausgesprochen, für jeden Menschen gleich nach der Geburt eine ePA anzulegen. »Daten teilen, heißt besser heilen«, lautete das Motto. Eine gezieltere Therapie sei möglich, wenn es umfassende Daten gebe. Außerdem profitiere die Forschung von der flächendeckenden Erhebung der Gesundheitsdaten.

Demgegenüber sehen Datenschützer die Gefahr, dass sensible Gesundheitsinformationen in die falschen Hände geraten könnten. Würden sie unsachgemäß eingesetzt, könnten die Folgen gravierend sein. So bestehe die Gefahr sozialer Stigmatisierung oder Diskriminierung bei der Arbeitssuche oder dem Abschluss einer Versicherung, wenn dort Informationen über den Gesundheitszustand bekannt wären. Die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer habe deshalb Transparenz- und Aufsichtsstrukturen gefordert, berichtete am Donnerstag tagesschau.de, um Datensicherheit und Einhaltung ethischer Standards zu wahren. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber halte sich bisher bei diesem Thema zurück, hieß es in diesem Bericht. Bundesgesundheitsminister Lauterbach erklärte auf Nachfrage bei der Pressekonferenz, er stehe »in einem regelmäßigen Austausch« mit dem Beauftragten. Für datensensible Menschen war so die beste Auskunft des Ministers die, dass bei aktivem Widerspruch keine ePA angelegt wird. Aber vielleicht werden diese Menschen ja in einer gesonderten Datei erfasst.