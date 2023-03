Hochrüstung mit Hindernissen

Phil Noble/REUTERS Arbeiter vor der im Bau befindlichen »HMS Anson« bei BAE Systems in Barrow-in-Furness (2016)

Stell dir vor, es ist Krieg, aber die Munition reicht nur für eine Woche. Mit dieser aus Sicht lohnabhängiger Menschen erfreulichen Situation sieht sich der britische Staat konfrontiert, glaubt man der jüngsten Veröffentlichung aus dem Verteidigungsausschuss des britischen Unterhauses. Dieser Bericht befasst sich auf 40 Seiten mit den Herausforderungen, die entstehen, wenn konkurrierende Staatenbündnisse im Rahmen großer Landkriege aufeinander losgehen wollen. Seit dem ebenfalls in Großbritannien abgehaltenen NATO-Gipfel des Jahres 2014 arbeitet die Inselmonarchie darauf hin. Der Bericht ist eine Art Bestandsaufnahme erreichter Ziele und bestehender Herausforderungen.

Munition ist knapp

Eine große Herausforderung besteht demnach darin, dass moderne mechanisierte Kriegführung in der aktuellen Lage Ressourcen menschlicher und industrieller Art im Rekordtempo zu verschleißen scheint. In der Ukraine werde derzeit in einem »alarmierenden Tempo« Munition verbraucht, wird im Report ein britischer General zitiert. Während die industrielle Kriegführung in der Ukraine an Tempo zunehme, habe aber die industrielle Kapazität bei der Herstellung von Munition seit 1990 abgenommen. Die personelle Aushöhlung britischer Landstreitkräfte sei mit einer Aushöhlung von Vorräten, Ingenieuren, Reserven und Infrastruktur einhergegangen, so General Richard Barrons. Es sei schon seit der »limitierten Luftkampagne« über Libyen bekannt, »dass unsere Fähigkeit, Munition zu konsumieren, weitaus größer ist als die Fähigkeit der Industrie, diese ohne lange Vorlaufzeiten zu ersetzen.«

Je komplexer das Waffensystem, desto größer das Problem, so die Analyse im Bericht. Großbritannien habe neben mangelnden Produktionskapazitäten auch unter Lieferkettenproblemen zu leiden. Es existiere ein »Ökosystem kleiner und mittlerer Zulieferfirmen«, die mit den Bedürfnissen einer auf Führung großer Landkriege zugeschnittenen Kriegswirtschaft nur schlecht zurechtkommen würden. Hier verorten die Parlamentarier im Untersuchungsausschuss Handlungsbedarf. So wird das Verteidigungsministerium aufgerufen, gemeinsam mit anderen relevanten Ministerien eine Ausbildungsoffensive in für die Kriegsindustrie wichtigen Schlüsselbereichen durchzuführen, um so dem Fachkräftemangel zu begegnen, der durch die Verrentung geburtenstarker Jahrgänge unter den Fabrikbelegschaften entstanden sei. Der Staat sei dazu aufgerufen, hier Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren, heißt es an mehr als nur einer Stelle im Bericht. Außerdem müsse der Staat Großaufträge bei den Rüstungsunternehmen plazieren. Dies helfe bei der nötigen Aufrüstung und gebe der Industrie außerdem Planungssicherheit. Mehrfach wird im Bericht bedauert, dass in der Vergangenheit zwar die Aufstockung des staatlichen Rüstungshaushalts versprochen und auch geplant worden sei, es dann aber oft am politischen Durchsetzungswillen gefehlt habe. Außerdem würden Investitionsvorhaben durch die hohe Inflation aufgefressen.

Waffenbrüderschaft

Es ist also auch zukünftig fraglich, inwieweit der britische Staat den Forderungen des Rüstungsausschusses Folge leisten kann und will. Die Regierung sieht sich derzeit mit Lohnforderungen verschiedenster Gewerkschaften und einer Reihe von Arbeitskämpfen konfrontiert, und hat vor allem im öffentlichen Dienst und im Gesundheitswesen Forderungen nach Gehaltssteigerungen über der Inflationsrate bislang abgelehnt. Zwar gibt es mancherorts Zeichen, dass eine Befriedung der Konflikte über an moderate Gewerkschaftsvorstände gerichtete Teilzugeständnisse angestrebt wird. Trotzdem ist es aus Sicht der Regierung eine heikle Frage, wie drastische Erhöhungen der Rüstungsbudgets unter Beschäftigten aufgenommen würden, denen Lohnerhöhungen mit Verweis auf die angespannte Haushaltslage bislang verweigert worden sind. Zugute kommt der Regierung jedoch, dass die Industriegewerkschaft GMB sowie Teile der Großgewerkschaft Unite enge Verflechtungen mit dem militärisch-industriellen Komplex pflegen. Aus diesen Teilen der Gewerkschaftsbewegung könnte ein mit der Schaffung neuer Facharbeitsplätze verknüpftes Investitionsprogramm in die Aufrüstung durchaus positiv aufgenommen werden. Hier existiert auch ein Potential zur Spaltung derzeit entstehender sozialer Bewegungen in Großbritannien.

Gleichzeitig sieht sich London mit den Widersprüchen transatlantischer Wirtschaftspolitik konfrontiert. Zwar singt der Bericht des Verteidigungsausschusses durchgängig ein Loblied auf die britisch-US-amerikanische Waffenbrüderschaft. Dennoch stehen die Industrien beider Staaten in Konkurrenz zueinander, wobei Großbritannien in diesem Konkurrenzkampf die deutlich schwächere Rolle einnimmt. So wird in dem Bericht als »Herausforderung« die »Geschlossenheit« des US-Rüstungsmarktes beklagt. Während Großbritannien für die NATO-taugliche Waffenproduktion auf US-Know-how angewiesen sei, sei der dortige Markt für britische Firmen teilweise nicht durchdringbar. Britische Rüstungsexporte für das US-Militär würden durch protektionistische Maßnahmen seitens der USA behindert. Diese seien unter Donald Trump eingeführt und von Joseph Biden nicht zurückgenommen worden, wird missbilligt. Nötig sei aber ein auf »Offenheit, Wettbewerb und Kollaboration« basierender Rüstungsmarkt. Doch es gibt nicht nur Ungemach. Am Donnerstag verkündete die Financial Times einen neuen Deal zwischen den USA und Großbritannien: Die Insel darf nun deutlich mehr Atom-U-Boote an Australien verkaufen als ursprünglich geplant. Hier wollten ursprünglich die USA profitieren.