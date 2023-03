Ausstand bei der BBC

IMAGO/ZUMA Wire Die Kürzungspläne würden zu einem sofortigen Verlust von etwa 40 Stellen führen, und Hunderte von Journalisten müssten sich erneut um ihre eigenen Stellen bewerben

In der kommenden Woche wird bei der britischen BBC gegen die Kürzungen bei Lokalsendern in England gestreikt. Nachdem in einer Mitgliederbefragung Ende Januar von der BBC-Belegschaft ein Streikmandat ausgestellt wurde, soll ab dem 15. März an unterschiedlichen Tagen die Arbeit niedergelegt werden, kündigte die Journalistengewerkschaft National Union of Journalists (NUJ) vergangene Woche an. Anstatt über einen längeren Zeitraum zu streiken, will die NUJ auf punktuelle Streiks an ereignisreichen Tagen setzen, um so die Wirkung zu erhöhen.

Der erste Streik am 15. März ist ab 11 Uhr geplant. Zu der Zeit wird im britischen Unterhaus in London die Sitzung beginnen, in der Finanzminister Jeremy Hunt sein Budget vorstellen wird. An diesem »Budget Day«, wie er in Großbritannien genannt wird, haben auch andere Gewerkschaften Arbeitsniederlegungen angekündigt. So werden die Beamten, die Lehrer sowie Ärzte und Bedienstete des Gesundheitswesens NHS streiken. Weitere Aktionen bei der BBC sind während der Kommunalwahlen Anfang Mai, der Krönung des Königs und dem Eurovision Song Contest, der dieses Jahr in Liverpool stattfinden wird und alljährlich eines der größten Fernsehereignisse in Europa darstellt, geplant.

Die BBC plant bei ihren 39 Lokalsendern mehrere Sendungen an den Nachmittagen, Abenden und Wochenenden zusammenzulegen und dadurch Personal und Kosten für Produktionen von lokalen Inhalten zu »sparen«. Die Chefetage des Senders argumentiert, dass durch eine Zunahme von Onlineinhalten, lokale Angebote dort abgerufen werden könnten. Konkrete Pläne, wie der Anteil lokaler Inhalte in den Onlinediensten erhöht werden soll, gibt es aber nicht. Die Kürzungspläne würden zu einem sofortigen Verlust von etwa 40 Stellen führen, und Hunderte von Journalisten müssten sich erneut um ihre eigenen Stellen bewerben.

Nach der Verkündung des Abstimmungsergebnisses der Gewerkschaft vergangenen Donnerstag zeigte sich ein BBC-Sprecher dennoch »enttäuscht«. Bei der Abstimmung hatten 83 Prozent der Befragten für Streikmaßnahmen gestimmt. NUJ-Generalsekretärin Michelle Stanistreet betonte, die Mitglieder hätten »ihre Entschlossenheit gezeigt, nicht tatenlos zuzusehen, wie die lokalen Radios eingestellt werden«. Ein von der BBC vorgeschlagener Kompromiss, der weniger Zusammenführungen der Programme vorgesehen hätte, wurde von 70 Prozent der NUJ-Mitglieder abgelehnt.

Der für die BBC zuständige NUJ-Gewerkschaftssekretär Paul Siegert sagte laut einer Mitteilung vom 31. Januar: »Es gibt großen Ärger über die Pläne der BBC für Lokalradios. Denn sie werden dazu führen, dass 5,7 Millionen Menschen einen stark eingeschränkten Service erhalten werden. Es wird den öffentlich-rechtlichen Auftrag der BBC vollständig untergraben und das ›Lokale‹ aus dem lokalen Radio herausreißen.« Er machte deutlich, dass NUJ »die digitale Expansion der BBC unterstützt«, dies dürfe aber nicht das Lokalradio zerstören, so Siegert.

Auch in Nordirland kämpft die NUJ gegen Kürzungen bei der BBC: Dort haben 95 Prozent der abstimmenden Gewerkschaftsmitglieder für Arbeitskampfmaßnahmen gegen Pläne, 36 Stellen zu streichen und die beliebte »Breakfast Show« bei Radio Foyle einzustellen, votiert. Mittelfristig würden die »Einsparungen« zu einer Auflösung des BBC-Büros in Derry und einer Konzentration von BBC Northern Ireland ausschließlich in Belfast führen.

Im Januar gab es deshalb ein Protesttreffen in der Guildhall in Derry, an dem die Bürgermeisterin Sandra Duffy und 250 weitere Personen teilnahmen, darunter viele Journalisten und Politiker. Das nordirische Problem: Da es dort seit über einem Jahr keine Regierung gibt, sitzt derzeit auch kein Vertreter im BBC-Aufsichtsrat, der die Anliegen der Provinz vertreten kann.