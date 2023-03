Positiv durch Krieg und Krise?

IMAGO/MiS Nur noch »Bad News« in den Zeitungen (Tagesausgaben vom 14.2.2023)

»Bye, bye, bad news. Mit Constructive Journalism durch die Krise?« Unter diesem Motto hat die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) in Verdi am vergangenen Sonnabend in Berlin ihren 35. Journalismustag veranstaltet. Die Idee dahinter: Wegen der zahlreichen Krisen, Katastrophen und Kriege haben die »Konsumenten« – wie die Leser immer wieder von Referenten bezeichnet wurden – das Gefühl, dass Nachrichten sie krankmachen. Dieser Effekt werde dadurch verstärkt, dass Medienschaffende sich besonders auf negative Nachrichten konzentrierten, weil das Gehirn diese als wichtiger empfände. Eine Lösung für dieses vermeintliche Problem sei der sogenannte Constructive Journalism, der dafür eintritt, positive Nachrichten statt Konflikte in der Berichterstattung hervorzuheben.

Ein anderes wichtiges Thema auf dem Journalismustag war eine von der DJU-Bundesvorsitzenden Tina Groll vorgestellte »Resolution«, die an dem Tag verabschiedet wurde, um sich, wie es hieß, »gegen die Vernichtung der publizistischen Vielfalt im Journalismus« zu stellen. Meinte die DJU damit das Verbot russischer Medien oder etwa die fehlende »Vielfalt« in der Berichterstattung zum Ukraine-Krieg in den deutschen Medien? Keineswegs. In der Resolution geht es um die »jüngsten Kahlschläge in deutschen Redaktionen«, etwa die »Zerschlagung des Zeitschriftenverlags RTL, ehemals Gruner und Jahr, mitsamt der Streichung von 700 Arbeitsplätzen« oder »das Sparprogramm beim Hessischen Rundfunk«.

Groll hielt zudem eine Rede, in der sie die vergangenen zwei Jahre Revue passieren ließ. Schwerpunkte waren dabei die Pandemie und die Lockdowns sowie die damit verbundene Mehrarbeit für Journalistinnen und Journalisten. »Die Grundrechte wurden massiv eingeschränkt, und in den Redaktionen wurde rund um die Uhr gearbeitet«, konstatierte die Gewerkschafterin. »Eine Aufarbeitung über die Rolle von uns Medien hat bisher nicht stattgefunden«, sagte sie mit Blick auf die Spaltung der Gesellschaft bei der Frage der Impfpflicht sowie andere politische Entscheidungen, die während der Pandemie getroffen wurden. »Wir hatten keine Zeit dafür, denn kurz darauf hat sich die Welt erneut geändert«. Man habe sich nicht vorstellen können, dass es plötzlich »einen Angriffskrieg mitten in Europa« geben würde, und dass »viele Journalistinnen und Journalisten, die eher links eingestellt sind, sich für Waffenlieferungen einsetzen würden«. Auch hätte man nicht ahnen können, dass »wir es wichtig und richtig finden, Armeen zu stärken«, so Groll, die diese Positionierung mit einem »Journalisten brauchen Haltung« rechtfertigte.

Zum Krieg und zur Berichterstattung darüber sagte Groll nicht viel mehr. Unerwähnt blieb somit, dass in der Europäischen Union und auch hierzulande seit Kriegsbeginn Medien verboten wurden oder die Ampelkoalition den Volksverhetzungsparagraphen im Oktober 2022 so verschärft hat, dass Juristen warnen, dieser würde die Meinungsfreiheit einschränken. Auch, dass im Nachbarland Polen ein Journalist seit einem Jahr in Isolationshaft sitzt, weil er für spanische Medien kritisch über den Ukraine-Krieg berichtet hat, wurde mit keinem Wort erwähnt. Selbst der Fall der schwedischen Journalistin Kajsa Ekis Ekman, die von der progressiven Zeitschrift ETC entlassen wurde, weil sie eine kritische Reportage über die Tageszeitung The Kyiv Independent geschrieben hatte, sowie der Rücktritt des polnischen Journalisten Konstanty Gebert bei der Gazeta Wyborcza, weil er der Meinung war, dass er nicht frei über den Konflikt schreiben könne, wurden nicht erwähnt.

Jörg Reichelt, DJU-Geschäftsführer Berlin-Brandenburg, scheint sich unterdessen im »Constructive Journalism« zu üben. Aus einer negativen Nachricht, nämlich der Einstellung des Medienkollektivs Redfish, macht er eine positive: » Gute Nachrichten für den Journalismus – Redfish Media, ein Tochterunternehmen der russischen Videoagentur Ruptly stellt seinen Betrieb ein«, schrieb er am 24. Februar auf Twitter.