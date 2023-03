Nachschlag: Unter Futurologen

HR/Degeto/Pandora Film/ARD Kurz davor, ausgemustert zu werden: Die Schauspielerin Robin Wright spielt eine melancholische Version von sich selbst

In den Kinos läuft aktuell Ari Folmans »Wo ist Anne Frank?«. Was er vor zehn Jahren gemacht hat, gibt es in der Glotze. Eine freie Adaption von Stanislaw Lems 70er-Jahre-Groteske »Der futurologische Kongress«, wo der Weltgehalt als eine Reihe eigensinniger Zoten in der Abgeschiedenheit eines Luxushotelkomplexes neu verhandelt wurde. Der Kongress empfiehlt Halluzinationspflicht. Es soll auch nur noch computer­animierte Filme geben. Verfügbare Schauspielervisagen werden »eingescannt«. Zukünftig schauen also ausschließlich alte Bekannte vorbei. Wiedergänger. Zitate. Vom Jugendstil bis zur Zahnarzttapete. Endlos Filme: »Dr. Strangelove«, »Yellow Subma­rine«, »Zabriskie Point« ... Nicht ohne einen gewissen apokalyptischen Ton schlägt die äußere Realität jedoch zurück. Letztes Örtchen der Menschheit ist der auch in der Realität als Kulisse vorzufindende Flughafen Tempelhof. Das hätte Lem garantiert lustig gefunden: Trickfilm-Sex-Traum-Apokalypse im Schatten der Ruinen. Noch war unter den Futurologen keine Panik ausgebrochen. (aha)