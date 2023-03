ZUMA Press/imago/Montage jW

Der feine Unterschied

Zu jW vom 6.3.: »Hauptsache kostengünstig«

Die Bildunterschrift des Thema-Artikels über die Reform der Notfall- und Akutversorgung von ­Suitbert Cechura ist leider irreführend. Auf dem Bild sind nur Fahrzeuge des Krankentransports zu sehen, aber darunter steht, dass es der Rettungsdienst wäre. Auch schickt die Feuerwehr unter der 112 in der Regel keine Krankenwagen, sondern Rettungswagen, was einen Unterschied in der Qualifikation des Personals bedeutet, sowie bei Geräten, Material und Medikamenten. Es ist mir leider schon öfter aufgefallen, dass in der jW, aber auch in anderen Medien, die Begriffe Krankenwagen und Rettungssanitäter falsch verwendet werden. Ich weiß, für Sie mag das nicht relevant sein, aber aus meiner beruflichen Sicht schon. Ansonsten genieße ich Ihre Zeitung sehr!

Stefan Schiedel, Berlin

Aufdecker

Zu jW vom 28.2.: »Das muss kesseln«

Vollkommen unterzugehen scheint mir der »Wahrheitsfaktor der Lyrik«. Daher ist ein Lob fürs junge Welt-Feuilleton fällig. Da Jürgen Roth auch neben seinen herrlichen »Gezwitscher-Sprach-Beispielen« (…) den in manchen Augen ach so profanen Fußballsport nicht auslässt, war ich begeistert, mal wieder was von »Manni« Breuckmann zu lesen. Dieser hat sich während des NATO-Kriegs in Jugoslawien wohltuend von seinen WDR-Kollegen abgesetzt, indem er statt übler Bezeichnungen im »Mittagsmagazin« von WDR 2 von »Präsident Milosevic« sprach. (…) So bleibt mir nur, lieber Jürgen Roth, aufs Team zu verweisen: Wie in seligen »Vor-AG-Zeiten« des BVBs, als »Schütz-Konietzka« oder »Held-Emmerich« (…) die Früchte durch Spielwitz einfuhren, deckst du heute in der jungen Welt den »Sprachterror« des Mainstreams auf und zauberst nachdenkliche »Lachträume« in die Leserschaft. Weiter so!

Wolfgang Riechel, Wuppertal

Druschba

Zu jW vom 2.3.: »Problemfall PCK«

Als ehemaliger Mitarbeiter eines Ingenieurbüros, welches eine große Anzahl von Projekten im PCK realisiert hat, und an denen ich teilweise beteiligt war, habe ich die Entwicklungen um die Raffinerie seit dem von der EU nicht geforderten Verzicht Deutschlands auf Pipelineöl aus Russland natürlich aufmerksam verfolgt. Bei diesem Verzicht musste es den Entscheidungsträgern in den zuständigen politischen Gremien klar gewesen sein, dass das im wesentlichen die beiden Raffinerien in Brandenburg und Sachsen-Anhalt betrifft. Für mich ergibt sich aus den nun schon monatelangen Diskussionen um die Zukunft der Erdölraffinerie in Schwedt ohne Pipelineöl über die Druschba-Leitung nur die Erkenntnis, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Liquidierung der Raffinerie seitens des Bundeswirtschaftsministeriums geplant ist. Auch die ständige Erzählung von einer »Transformation« der Raffinerie zu einem »grünen« Wasserstoffproduzenten und auch vielleicht zu einem Hersteller von alternativen Kraftstoffen auf der Basis von »grünem« Wasserstoff, der auf der Grundlage von auf sogenannter erneuerbarer Basis erzeugter Elektroenergie und Wasserelektrolyse gewonnen werden soll, deutet darauf hin. Offensichtlich kann es sich Deutschland leisten, eine der besten Raffinerien im Staat durch diesen freiwilligen Verzicht auf Pipelineöl zu zerstören, da ja offensichtlich auch nicht die Planung einer ausreichenden Versorgung der Raffinerie mittels einer neuen Pipeline von Rostock nach Schwedt vorgesehen ist. Vielleicht geht man ja davon aus, dass diese »Transformation« kein Problem ist, da in den vergangenen Jahrzehnten im Osten des Landes schon eine große Anzahl von existenzfähigen Betrieben plattgemacht wurde. Die dabei entstandenen Probleme betrafen ohnehin hauptsächlich »nur« die ehemaligen Beschäftigten dieser Betriebe.

Dieter Pauli, Markranstädt

Keine Illusionen

Zu jW vom 3.3.: »Konservative Modernisierung«

Herzlichen Dank für diese nüchterne Analyse dazu, welchen Pfad die ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung in Russland nehmen könnte. Ob uns das nun schmeckt oder nicht, die skizzierte Richtung ist durchaus möglich. Allerdings ist sie auch nicht zwangsläufig, sondern hängt von vielen Faktoren – inneren wie äußeren – ab. Eines dürfen wir offensichtlich nicht: Aus der Sympathie, die Russland verdient, weil es sich der Unterwerfungsstrategie des Westens widersetzt, irgendwelche Illusionen über seine inneren Entwicklungsprozesse abzuleiten. Was da geschehen wird, ist nicht leicht vorherzusagen. Begrüßenswert wäre es aber wenigstens, wenn Linke im Rest Europas sich über Fortschritte freuen könnten, die den einfachen Menschen Russlands zugute kommen, ohne den Blick dafür zu verlieren, dass auch dort – genau wie bei uns zu Hause – unter kapitalistischen Bedingungen äußerst komplizierte und widerspruchsvolle Prozesse ablaufen. Sympathie und Antipathie gerecht zu verteilen, das wird uns wohl auch in Zukunft oft noch mehr fordern als heute schon.

Joachim Seider, Berlin

Annexion

Zu jW vom 6.3.: »Russland und die Krim«

Die Hawaii-Inseln wurden 1898 von den USA annektiert und erst 1959 zu einem Bundesstaat umgewandelt. Hawaii war ein eigener Staat, ein Königreich gar, mit außenpolitischen Beziehungen z. B. auch mit Russland. Die USA haben dieses Land einfach besetzt. Durch gezielte Ansiedlung von Weißen wurden die Ureinwohner Hawaiis zur Minderheit. Das Englische hat die hawaiianische Sprache fast vollständig verdrängt. Heute leben die Ureinwohner in erbärmlichen Vierteln, völlig verarmt, arbeitslos und häufig mit Suchtproblemen. Nun erdreistet man sich in den USA, irgendwas von »ukrainischer« Krim, »Russifizierung« und »völkerrechtswidrig« zu faseln. (…) Dass sich der Westen mit einer Atommacht wie Russland anlegt, ist brandgefährlich. Die Kriegstrommler im Westen haben den Ernst der Lage immer noch nicht begriffen!

Lenard Sprang, München