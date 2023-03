Vorladung für Woelki

IMAGO/Panama Pictures Messdiener knien betend vor Erzbischof Woelki (Köln, 16.6.2022)

Kurz vor der Versammlung, bei der der Reformprozess »Synodaler Weg« der Katholiken in Deutschland zum Abschluss gebracht werden soll, tut sich für den prominentesten Bremser der Kirchenmodernisierung, den Kölner Skandalkardinal Rainer Maria Woelki, eine neue unangenehme Baustelle auf: Wie das Kölner Landgericht am Mittwoch mitteilte, hat die für Presserecht zuständige 28. Zivilkammer unter Vorsitz von Richter Dirk Eßer da Silva beschlossen, den Kölner Erzbischof persönlich in den Zeugenstand zu bestellen. Ein Termin für die Vernehmung Woelkis wurde noch nicht mitgeteilt.

Woelki hat den Springer-Verlag, in dem die Bild erscheint, sowie einen Reporter des Blattes vor dem Landgericht verklagt. Der Erzbischof weist die Darstellung aus einem Onlineartikel von Bild im Mai 2021 zurück, wonach er 2017 einen Pfarrer zum Düsseldorfer Stadtdechanten – also zum Vorsteher der dortigen Priesterschaft – befördert habe, obwohl er belastende Inhalte aus dessen Personalakte gekannt habe. Darin soll sich eine polizeiliche Warnung vor dem Einsatz des Pfarrers in der Kinder- und Jugendarbeit sowie ein den Priester belastendes Gesprächsprotokoll befunden haben. Der Pfarrer hatte Jahre zuvor mit einem 16jährigen Prostituierten am Kölner Hauptbahnhof Sex gehabt, außerdem gab es Vorwürfe von sexualisierter Gewaltanwendung.

Woelki war der Bild-Darstellung bereits per eidesstattlicher Versicherung entgegengetreten, weshalb die Vorladung durchaus peinlich ist. In der Versicherung erklärt der Kirchenfürst, er habe nur von einem lange zurückliegenden und nicht strafbaren sexuellen Kontakt des Priesters mit einem Prostituierten sowie von »weiteren Gerüchten«, also unbewiesenen Vorwürfen, gehört. Bislang hatte das Gericht auf Antrag des beklagten Verlags zwei Zeugen vernommen: die frühere Sekretärin von Woelkis Vorgänger, Kardinal Joachim Meisner, und den früheren Missbrauchsbeauftragten des Erzbistums Köln, Oliver Vogt. Vogt hatte bekundet, dass er Woelki 2015 verschiedene Dokumente über den betreffenden Priester habe zukommen lassen. Ob in der Materialsammlung aber auch die streitgegenständlichen Dokumente enthalten waren, erinnerte sich Vogt vor Gericht nicht, er ging aber davon aus. Die frühere Meisner-Sekretärin hatte ausgesagt, sie habe Woelki – damals noch Weihbischof in Köln – schon um das Jahr 2010 herum über Saunabesuche des Priesters mit Messdienern oder den bei einer Rom-Reise erfolgten Kauf von Unterhosen mit Penis-Darstellungen informiert. Seit der Aussage der Frau ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft gegen Woelki wegen des Verdachts einer falschen Erklärung an Eides statt.

Derweil finden in Frankfurt am Main die Vorbereitungen für die fünfte und entscheidende Synodalversammlung statt, die von Donnerstag bis Sonnabend zusammentreten wird. Der 2019 begonnene Modernisierungsprozess der katholischen Kirche in der BRD ist eine Reaktion auf den 2010 bekanntgewordenen Skandal um vor allem gegen Kinder ausgeübte sexuelle Gewalt durch katholische Priester. Woelki gilt als einer der prominentesten Kritiker des Prozesses, mit dem genau jene Strukturen geändert werden sollen, die laut Wissenschaftlern sexualisierte Gewalt in der Kirche begünstigten. Dazu zählen: der extrem hierarchische Aufbau, die Machtkonzentration in den Händen einiger weniger Männer, die Überhöhung der Priester als Mittler zwischen Gott und den Menschen, die Verteufelung von Homosexualität sowie die strukturelle Diskriminierung von Frauen.

Mit seiner Kritik liegt Woelki auf einer Linie mit dem Vatikan und Papst Franziskus. Seit Jahren ruft das Zentrum der Weltkirche in Rom die Katholiken hierzulande immer schärfer dazu auf, die Reformbemühungen aufzugeben. Katholische Gruppen aus Italien solidarisieren sich derweil in einem Brief mit ihren deutschen Glaubensgeschwistern, wie dpa am Dienstag berichtete. Demnach wachse unter den Gläubigen in Italien das Bewusstsein für die Notwendigkeit, »das Schweigen und die Komplizenschaft von Geistlichen in Fällen von Pädophilie« zu brechen.