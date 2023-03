Polizeischikane nach AfD-Outing

Fabian Linder Repression gewohnt: Solidaritätsdemonstration am Sonntag in Augsburg

Lautstark drangen die Beamten um kurz nach 18 Uhr in die Räumlichkeiten ein: An der Razzia gegen Augsburger Antifaschisten waren am Mittwoch vergangener Woche etwa 20 bis 30 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei zusammen mit denen von Staatsanwaltschaft und Staatsschutz beteiligt. Sie stürmten das Plenum des »Offenen Antifaschistischen Treffens« (OAT) im Hans-Beimler-Zentrum (HBZ). Der Autor dieser Zeilen war als Zeuge für den Hans-Beimler-Verein, der die Räumlichkeiten betreibt, vor Ort und bei der Durchsuchung anwesend, nachdem der laufende Polizeieinsatz bekannt wurde.

Die Anwesenden wurden festgesetzt und ihre Personalien festgestellt. Mobiltelefone seien zur Beweissicherung abgenommen worden, berichteten Zeugen gegenüber junge Welt. Anwesende minderjährige Personen hatten somit auch keine Möglichkeit, ihre Eltern zu kontaktieren. Von den Räumlichkeiten wurden Filmaufnahmen erstellt. Mehrere Polizeifahrzeuge blockierten die umliegenden Straßen, und Beamte versperrten die Zugänge zu dem Mehrfamilienhaus, in dessen Erdgeschoss sich das HBZ befindet. Im Anschluss durchsuchte die Polizei das als Treffpunkt von vielen linken Gruppen genutzte Zentrum sowie die Wohnung einer der Personen. Sichergestellt wurden unter anderem Sprühdosen, Flyer und Banner, wie aus dieser Zeitung vorliegenden Dokumenten hervorgeht. Nach Auskunft der Betroffenen seien auch bei der Wohnungsdurchsuchung Handys, Speicherkarten und Computer sichergestellt worden.

Fabian Linder Wissen, wer gemeint ist: Antifaschisten demonstrieren am Sonntag nach der Razzia in Augsburg

In einer Stellungnahme kritisierte das OAT die Repression. Die Durchsuchung vom 1. März falle in eine ganze Reihe von Repressionsmaßnahmen, denen sich die Antifaschisten ausgesetzt sehen. Grund für den Einsatz ist laut Durchsuchungsbeschluss ein »Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen gefährdendem Verbreiten personenbezogener Daten«. Dabei gehe es um mutmaßliche Aktionen gegen AfD-Mitglieder aus dem Raum Augsburg. So berichtet die Lokalpresse von mehreren Graffiti auf dem Bürgersteig vor der Wohnung der AfD-Bezirkstagskandidatin Gabrielle Mailbeck sowie von Flugblättern, mit denen Personen als Mitglieder der AfD geoutet worden seien.

Auch der Hans-Beimler-Verein äußerte sich in einer Stellungnahme kritisch über die Razzia in den Vereinsräumen. Die »demokratische Kultur- und Versammlungsstätte« diene unterschiedlichen antifaschistischen Gruppen, Friedensinitiativen sowie Gewerkschaften und Jugendorganisationen als Treffpunkt. Es seien daher »alle Nutzerinnen und Nutzer unseres Zentrums« von der Polizeikation betroffen. Der als gemeinnützig anerkannte Verein verwies zudem auf die Einschüchterungen der Hausbewohner in den darüberliegenden Wohnungen durch das »martialische Auftreten der Beamten«. Man behalte sich rechtliche Schritte gegen die nach eigener Ansicht rechtswidrige Durchsuchung vor.

Fabian Linder Ein nicht enden wollender Kampf: Repressionserfahrene Nazigegner am Sonntag in Augsburg

Die Anwältin Martina Sulzberger, die während der Razzia hinzukam, verwies gegenüber junge Welt darauf, dass es sich einerseits bei den Vereinsräumen rechtlich um ein sogenanntes Drittobjekt handele und dass es keine Beschuldigten gebe. Nicht nachvollziehbar sei auch, dass die Betroffenen zwar als Zeugen geführt werden, ihnen aber die Handys abgenommen wurden.

In den darauffolgenden Tagen erhielten die Augsburger Antifaschisten bundesweite Solidaritätserklärungen. Zu einer Protestdemonstration am Sonntag kamen etwa 150 Teilnehmende aus dem süddeutschen Raum. Die Polizei störte sich unter anderem an dem angeblich zu geringen Abstand zwischen den Seitentransparenten. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung wurden mindestens drei Aktivisten durch Pfefferspray verletzt und mussten von Demosanitätern versorgt werden.