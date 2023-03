Nachschlag: Wir wissen nichts

IMAGO/aal.photo

Wer sich der Immer-mehr-immer-schwerere-Waffen-besser-gestern-als-heute-Litanei einer nicht einmal mehr in Nuancen zu unterscheidenden Einheitsfront aus Funk, Fernsehen und Presse um seiner geistigen Gesundheit willen entziehen mag, lässt die Geräte abgeschaltet und die entsprechenden Zeitungen zugeklappt. Das geht freilich nicht immer, und sei es, weil diese kleine Glosse zu schreiben ist. Also wider Willen das Radio an. Im Äther Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte in Potsdam. Da alle schon auf Linie gebracht sind, dieses Mal kein penetrantes Nachgefrage des Moderators, wann denn endlich Kampfjets geliefert werden. Aber klar ist: Die Russen haben noch Munition für locker ein Jahr. Deshalb muss der Westen welche herstellen. Neitzel: »Wir haben den Schuss noch nicht gehört und noch nicht auf Kriegsproduktion umgestellt«. Wer nichts hört, gelangt zu keinen Erkenntnissen. Daher Neitzels Bekenntnis: Wir wissen, wir wissen nichts, denn auch, man höre, der britische Geheimdienst berichtet nicht objektiv. (brat)