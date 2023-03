Rotlicht: Bananenrepublik

imago/Camera 4 Bananenrepublik Deutschland? Bundeswehr beim Berlin-Marathon (2013)

Im Jahr 1870 landet der US-Kapitän Lorenzo Dow Baker in Port Antonio auf Jamaika. Er hat Goldgräber aus den USA nach Venezuela transportiert und macht hier Halt, um sein Schiff reparieren zu lassen. Vom Dock aus sieht er Bananenstauden. Er beschließt, die süßliche Frucht mit in seine Heimat nach Boston zu nehmen, um sie dort zu verkaufen. Der Profit, den er damit macht, ist riesig. Damit beginnt die Geschichte der Dessertbanane im Westen.

Baker kaufte in den nächsten Jahren auf Jamaika Land auf, um dort im großen Stil Bananen anzupflanzen. Analog zum Goldrausch kam es zu einem regelrechten Bananenrausch in den für den Anbau klimatisch günstigen Ländern der Karibik und Mittelamerikas, von dem anfangs auch noch die Arbeiter auf den Plantagen profitiert haben sollen. Der Legende nach zündeten sich die Bananenbauern in Port Antonio ihre Zigarren mit Fünf-Dollar-Noten an.

Das sollte sich bald gründlich ändern. Wie Kaffee und andere in den kapitalistischen Zentren nachgefragte Lebensmittel wurde die Banane zum Synonym für Ausbeutung und Unterdrückung. 1899 verbündete sich Baker mit dem Eisenbahnunternehmer Andrew Preston und gründete die United Fruit Company (UFC), die bis heute unter dem Namen Chiquita existiert. United Fruit sorgte für einen raschen Ausbau der Bahninfrastruktur, so dass die Bananen immer schneller auf den nordamerikanischen Markt gebracht werden konnten, wo sie Ende des 19. Jahrhunderts vom Luxus- zum Massengut wurden.

Bald war United Fruit der größte »Arbeitgeber« in Mittelamerika, was sich mit einem großen Einfluss auf die lokalen Regierungen verband. Die Firma besaß in Costa Rica, Guatemala, Honduras, Kolumbien und Panama riesige Landflächen. In Guatemala übernahm sie 1901 gar die staatliche Post. Stellten sich die vom Bananenexport abhängigen Regierungen den Interessen von United Fruit und anderen US-amerikanischen Unternehmen beispielsweise durch Bemühungen um eine Landreform oder eine Änderung der Steuergesetzgebung entgegen, kam es zu US-Militärinterventionen. Schließlich handelte United Fruit im Einklang mit der außenpolitischen Monroe-Doktrin, die Südamerika als Hinterhof der USA festschrieb – und das bedeutete, für günstige und stabile Investitionsbedingungen zu sorgen. Allein in Honduras landeten US-Truppen zwischen 1903 und 1924 sechsmal, um Aufstände zu unterdrücken und ihnen genehme Regierungen einzusetzen. Solche zeitgenössisch bereits als Bananenkriege bezeichneten Interventionen setzten sich auch nach 1945 fort, als sich die Geschäftsinteressen von United Fruit und Co. mit Washingtons Kampf gegen den Kommunismus verbanden. All die Verbrechen und Massaker in Südamerika aufzuzählen, die allein auf das Konto von United Fruit gehen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.

Das Beispiel Honduras vor Augen prägte der US-Schriftsteller O. Henry in dem Kurzgeschichtenband »Cabbages and Kings« 1904 den Begriff Bananenrepublik. Beschrieben wird damit ein politisch instabiles Land, dessen Ökonomie so stark vom Export von Südfrüchten abhängig ist, dass dessen herrschende Klasse sich den Interessen ausländischen Kapitals komplett unterwirft. In allgemeinerer Form wird damit auch ein autoritär geführter, korrupter Staat bezeichnet. »Hier geht es zu wie in einer Bananenrepublik« ist als Kommentierung eines auf Vetternwirtschaft oder Korruption verweisenden politischen Skandals daher seit den 1970er Jahren zu einem geflügelten Wort geworden. 1984 war es mit Bezug auf die Flick-Parteispendenaffäre gar »Wort des Jahres«. Seinen eigentlichen – auf die spezifische politische Ökonomie Mittelamerikas bezogenen – Gehalt hat der Begriff damit freilich verloren. Als einer »Bananenrepublik« würdig gilt heute vieles, so dass die Bezeichnung, der je nach Gebrauch auch ein rassistisch-abwertender Unterton anhaftet, kaum mehr als ein Schlagwort ist.