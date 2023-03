»Diese Schlossfestspiele sind kein Bussi-Bussi-Ereignis«

Armin Weigel/dpa Gloria von Thurn und Taxis posiert vor der Eröffnung der Festspiele vor der Presse (Regensburg, 13.7.2017)

Das Bündnis »Solidarische Stadt Regensburg« ruft zum Boykott für die Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele 2023 auf, die im Juli stattfinden. Warum warnen Sie Musiker wie Earth, Wind and Fire, Eros Ramazzotti und Giovanni Zarrella, dort aufzutreten?

Die sogenannten Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele sind eng mit der Person Gloria von Thurn und Taxis verbunden, die demokratiefeindliche, Homosexuelle verachtende und rassistische Aussagen macht. Sie sitzt meist in der ersten Reihe, ist dort medial präsent – mit allem, was sie vertritt. Wir appellieren, ihr keine Plattform zu bieten, sich mit ihrer rückschrittlichen extrem rechten Gesinnung darzustellen. Künstlerinnen und Künstlern ist oft nicht bewusst, dass sie – wenn sie dort auftreten – sich damit gemein machen. Doch die Berichterstattung der letzten Jahre glich mehr einer Hofberichterstattung. Auch Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen Politik fordern wir mit unseren Schreiben auf, den Festspielen fernzubleiben.

Auf welche Weise stellt Gloria von Thurn und Taxis ihre reaktionären Einstellungen unter Beweis?

2001 kolportierte sie etwa in einer Talkshow von Michel Friedman: Schuld an der Verbreitung von ­HIV-Infektionen in Afrika sei nicht ungenügende Verhütung mit Kondomen, sondern ein ausschweifendes Sexleben: »Der Schwarze schnackselt gerne.« 2015 stellte sie Flüchtlinge als Bedrohung für Sicherheit und Wohlstand dar, empfahl Mitgliedern eines Golfclubs: »Genießen Sie das Golfspielen, solange es noch geht.« Einem Privatsender gegenüber äußerte sie: »Man könnte fast sagen, diese Völkerwanderung, die hier auf uns zuströmt, ist schon eine Art Krieg.« Sie bewegt sich am äußersten rechten Rand des politischen Spektrums, nimmt priesterliche Kinderschänder in Schutz, bezeichnet die Homoehe als Teufelswerk, verehrt Diktatoren, hält den Klimawandel für eine Irreführung von Spinnern, bekämpft das Recht auf Abtreibung. In ihr vereinigt sich, was für demokratisch gesinnte Menschen ein Graus ist.

Haben Sie mit ihren Aufrufen Erfolg gehabt?

Pino Brönner, Musikmanager der Gruppe Revolverheld, meldete sich 2019 telefonisch: Dort habe man von all dem nichts gewusst. Beim Auftritt im Schloss distanzierte sich Revolverheld: »Wir spielen hier auf dem Grund einer Frau, mit deren Werten wir überhaupt nicht übereinstimmen.« Die Gruppe spendete die komplette Gage der Regensburger Seenotrettungsorganisation Sea-Eye. Weitere Stars konnten wir 2019 nicht überzeugen: Nicht die bayerische Gruppe Haindling, obgleich die mit ihrem Lied »Depp Du«, das sie mit Liquid und Maniac zusammen machte, klare Kante zeigte: »Laber mi ned zua mit deim rechten Dreck«. Nena war dort, Sarah Connor trat auf. Für die Sommerfestspiele 2020 hatten wir mit Rainhard Fendrich Erfolg. Er verlegte sein Konzert in die Donauarena.

Gibt es weitere Reaktionen?

Wir haben Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewonnen. Im Dezember 2022, nachdem die Schlossherrin auf dem Youtube-Kanal des Ex-Bild-Chefs Julian Reichelt Homosexuelle diffamierte, sich rassistisch äußerte und Verschwörungstheorien verbreitete, protestierten die DGB- und Verdi-Jugend vorm Schloss. Unter dem Stichwort »Thurn und Toxisch« forderten sie Enteignung.

Lädt man bei Thurn und Taxis neuerlich gleich rechtslastige Prominenz ein, weil andere nicht kommen würden?

Das ist unser Ziel. Wir möchten Thurn und Taxis mit ihren Ansichten, die ins AfD-Milieu passen, isolieren. Das ist kein Bussi-Bussi-Ereignis. Wer sich unter die Schirmherrschaft der rechtslastigen Milliardärin begibt, wird diesen Makel nie wieder los. Xavier Naidoo würden wir nicht zum Fernbleiben aufrufen. Er passt dorthin.

Könnte der Einfluss von ultrarechtem Kultursponsoring zunehmen, weil der Staat sich der Förderung verweigert?

Allerdings. Im Januar beendete Landrätin Tanja Schweiger, Gattin des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger, zum Beispiel das fortschrittliche Programm des Projekts »Demokratie leben!« – ohne Rücksprache mit politischen Gremien.